Tổng thống Trump nêu bước phát triển tích cực và điều 'không thể thương lượng' với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng. Ảnh: AA/TTXVN phát

Sau cuộc gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, hôm 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông tin cuộc chiến với Iran "về cơ bản đã kết thúc về mặt quân sự".

Theo kênh Al Jazeera, ông Trump cho rằng việc tiếp tục tiến hành các hành động quân sự nhằm vào Iran "dường như không còn thực sự cần thiết".

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Quan trọng nhất, Qatar, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait và các nước khác đều muốn duy trì hiện trạng, nói cách khác là tiếp tục cuộc phong tỏa hải quân lớn nhất trong lịch sử và Chiến dịch Cổng Sắt (Iron Gate) mới. Như vậy, các biện pháp phong tỏa sẽ được triển khai cả trên bộ lẫn trên biển".

Ông Trump nhấn mạnh: "Tất cả đều nhất trí rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là vấn đề không thể thương lượng! Nếu tình hình Trung Đông có bất kỳ thay đổi nào, Mỹ đã sẵn sàng về mọi mặt và có thể lập tức hành động".

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho rằng khả năng phải tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự hiện không cao.

Ông Trump tuyên bố: "Dù vậy, vào thời điểm này, khả năng đó dường như rất thấp. Israel và toàn bộ Trung Đông đang được bảo vệ trước những mối nguy hiểm và đe dọa từ Iran. Chúng tôi đang chứng kiến những tiến triển tích cực hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột này và sẽ bảo đảm rằng lợi ích của Mỹ luôn được bảo vệ".

Tổng thống Trump khẳng định: "Khi chiến dịch quân sự này kết thúc, người dân Mỹ và toàn thế giới sẽ được sống trong một môi trường an toàn và an ninh hơn rất nhiều".

Về phía Iran, trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào rạng sáng 9/11, theo giờ Việt Nam, Ngoại trưởng nước này, ông Abbas Araghchi viết rằng các cử tri Mỹ đã đưa ra lựa chọn của mình và giờ là lúc Nhà Trắng phải đưa ra quyết định.

Ngoại trưởng Iran khẳng định: "Đề xuất hai ngày của chúng tôi vẫn còn hiệu lực: Hãy đáp ứng các yêu cầu, bao gồm chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, và các ông sẽ thấy kết quả".

Ông Araghchi đồng thời cảnh báo: "Hoặc hãy lựa chọn chiến tranh và chứng kiến những chiến binh luôn cảnh giác, dày dạn trận mạc của chúng tôi giáng xuống các ông một cơn mưa lửa địa ngục".