Tổng thống Trump: Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi Syria

Binh lính Mỹ di chuyển trên phương tiện quân sự ở làng al-Kherbeh

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có thông báo bất ngờ rằng, các lực lượng Mỹ sẽ sớm rút khỏi Syria, hãng tin RT cho biết ngày 30/3.

“Chúng tôi sẽ rút khỏi Syria sớm. Hãy để những người khác chăm sóc Syria” – ông Trump cho biết trong bài phát biểu tại Richfield, bang Ohio.

Theo ông, Mỹ đã chi 7 nghìn tỉ USD tại Trung Đông và Hoa Kỳ đã xây trường học nhưng chỉ để cho phiến quân phá hủy trong khi bản thân Mỹ không còn tiền xây trường tại Ohio. “Chúng ta xây trường. Họ phá hủy. Chúng ta lại xây, giờ họ chưa phá nhưng rồi sẽ phá” – ông nói.

Bình luận trên của ông Trump về Syria tương tự như một tuyên bố của ông hồi tháng trước rằng: “Chúng tôi ở đây vì 1 lý do: để tiêu diệt khủng bố IS và và về nhà”... “Chúng tôi không có lý do nào khác và Mỹ đã hoàn thành gần xong mục tiêu này”.

Xuân Minh (Theo RT)