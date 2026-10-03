Tổng thống Trump: Mỹ sẽ không cấm xuất khẩu dầu diesel

Trao đổi với báo giới tại Nhà Trắng ngày 2/10 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump khẳng định phương án cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ “chưa bao giờ thực sự được cân nhắc”, đồng thời đánh giá cao việc châu Âu sẵn sàng giải phóng nhiên liệu từ kho dự trữ chiến lược, Politico đưa tin.

Các nước châu Âu trong G7 sẵn sàng giải phóng nhiên liệu từ kho dự trữ chiến lược. Ảnh: Reuters

“Châu Âu có rất nhiều dầu diesel và họ sẽ đóng góp đáng kể cho thế giới, chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu diesel. Phương án đó chưa bao giờ thực sự được cân nhắc, nhưng những gì châu Âu làm là rất đáng ghi nhận”, ông Trump phát biểu.

Mỹ là quốc gia xuất khẩu dầu diesel lớn nhất thế giới, xuất trung bình 1,4 triệu thùng nhiên liệu chưng cất mỗi ngày cho các đối tác, chủ yếu tại châu Âu và Mỹ Latinh, theo Washington Post.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 22/9 tuyên bố ủng hộ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, động thái có thể giúp giảm giá cho người tiêu dùng Mỹ nhưng sẽ gây áp lực lớn đối với nguồn cung ở những nơi khác trên thế giới. Ngày 1/10, ông vẫn khẳng định Mỹ đang cân nhắc ý tưởng này đồng thời gây áp lực buộc châu Âu sử dụng kho dự trữ của họ.

Tuyên bố mới nhất nêu trên được đưa ra sau khi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 2/10 nhất trí giải phóng tổng cộng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược trong vòng 4 tháng, nhằm ứng phó tình trạng gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Iran.

Cùng ngày, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Anna-Kaisa Itkonen cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng phối hợp với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về khả năng giải phóng nhiên liệu từ các kho dự trữ.

Trong khi đó, Pháp đã đề xuất phương án giải phóng 50 triệu thùng dầu diesel và 50 triệu thùng dầu thô từ các kho dự trữ khẩn cấp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên G7, trước đó đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các nước thành viên còn lại gồm Canada, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh, Mỹ và đại diện EU.

Theo công ty phân tích dữ liệu Kpler, EU và Anh đã nhập khẩu 24,25 triệu thùng dầu diesel từ bên ngoài khu vực trong tháng 9/2026. Như vậy, lượng dầu diesel được Pháp đề xuất giải phóng tương đương khoảng hai lần khối lượng nhập khẩu hằng tháng.

Theo tuyên bố của G7, một lượng dầu diesel đáng kể sẽ được đưa ra thị trường trong 20 ngày tới, trong khi kế hoạch giải phóng tổng thể sẽ được triển khai trong vòng 4 tháng. Quy mô và thời điểm cụ thể của từng đợt cung ứng vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Giới phân tích nhận định hiệu quả của biện pháp này đối với giá nhiên liệu phụ thuộc vào khối lượng và tốc độ đưa nguồn cung ra thị trường. Giá xăng và dầu diesel tại châu Âu vẫn ở mức cao do giá dầu thô quốc tế tăng, chi phí leo thang và năng lực lọc dầu hạn chế. Các nhà máy lọc dầu trong khu vực đang vận hành gần hết công suất, hầu như không còn dư địa để tăng sản lượng.