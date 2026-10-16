Tổng thống Trump: Mỹ, Nga và Trung Quốc đang thảo luận về việc phi hạt nhân hóa

Phát biểu trên kênh tin tức Newsmax, ông Trump bày tỏ mong muốn thu hẹp kho vũ khí nguyên tử toàn cầu, đồng thời xác nhận các cuộc trao đổi cấp cao giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc đang diễn ra.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: Airman 1st Class Braydon Williams/Air Force

"Tôi rất muốn phi hạt nhân hóa nếu có thể... Chúng tôi thực sự đang thảo luận với Nga về điều đó, và cũng đang đàm phán với Trung Quốc về vấn đề này," Tổng thống Mỹ chia sẻ.

Theo nguồn tin từ Newsmax, ông Trump đã trực tiếp trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về lộ trình này. Bày tỏ lo ngại trước tốc độ mở rộng quân sự nhanh chóng của Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Mỹ nhận định Trung Quốc có khả năng bắt kịp Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân chỉ trong vòng 5 năm tới.

Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga hiện là quốc gia sở hữu số lượng đầu đạn hạt nhân lưu kho lớn nhất thế giới, tiếp theo là Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ lại vượt Nga về số lượng đầu đạn hạt nhân đang ở trạng thái triển khai thực tế. Mỹ và Nga hiện mỗi bên nắm giữ hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân, chiếm khoảng 90% tổng số vũ khí nguyên tử trên toàn cầu.

Các tuyên bố của ông Trump được đưa ra vài tháng sau khi Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược (New START) chính thức hết hạn vào đầu năm nay.

Được ký kết vào năm 2010 bởi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, thỏa thuận New START chỉ cho phép gia hạn duy nhất một lần với thời hạn 5 năm — điều đã được cựu Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin thống nhất thực hiện.

Sau khi hiệp ước này hết hiệu lực, việc duy trì các hạn chế hoặc đạt được thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới sẽ phụ thuộc vào các quyết định hành pháp tự nguyện từ lãnh đạo các bên.