Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trumptuyên bố Washington có thể tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran ngay trong "ngày mai", hoặc đạt được một thỏa thuận "lớn và tốt đẹp" với Tehran, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng ông đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Khi được hỏi đã cân nhắc đến mức độ nào về khả năng tiến hành một cuộc tấn công, Tổng thống Trump đã trả lời các phóng viên rằng: "Chúng tôi đang cân nhắc thực hiện điều đó, và có thể là ngay ngày mai", đồng thời cho biết thêm: "Các bạn thực sự nghĩ rằng tôi sẽ nói cho các bạn biết liệu tôi có định làm điều đó hay không?"

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Iran vẫn có thể tránh được các hành động quân sự tiếp theo bằng cách đạt được thỏa thuận với Mỹ, đồng thời nhận định: "Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng vấn đề là liệu họ có tuân thủ thỏa thuận đó hay không?".

Tổng thống Mỹ lập luận rằng mục tiêu của ông là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai và một chiến dịch quân sự trước đó của Mỹ có sử dụng máy bay ném bom B-2 vẫn chưa đủ để bảo đảm một kết quả lâu dài.

Ông tuyên bố: "Tôi phải biến điều đó thành vĩnh viễn. Đó là lý do duy nhất khiến tôi làm việc này".

Nhà lãnh đạo Mỹ còn cho biết lượng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng so với thời điểm trước khi chiến tranh bùng phát, song không đưa ra số liệu cụ thể để chứng minh nhận định này.

Ông Trump cũng không công bố quyết định cuối cùng về các bước đi tiếp theo, mà tiếp tục để ngỏ cả hai khả năng: hành động quân sự hoặc đàm phán.

Ông Trump nói: "Tôi có thể phải kết thúc mọi chuyện, hoặc có thể họ sẽ đạt được một thỏa thuận. Nhưng tôi không chắc. Dù theo cách nào, chúng tôi cũng sẽ giành chiến thắng".

Trước đó, Tổng thống Trump ám chỉ Washington có thể tiến hành thêm các hành động quân sự trong bối cảnh nguy cơ xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang trở lại.

Theo kênh Gulf News ngày 23/10, ông Trump cho biết Mỹ có thể tiến xa hơn một chút trong các hoạt động quân sự, với mục tiêu được công bố là ngăn chính quyền Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 22/10 trước khi lên đường tới bang Iowa, ông Trump nói: “Điều này lẽ ra phải được các tổng thống tiền nhiệm thực hiện từ lâu. Cuộc chiến với Iran - chúng tôi đã giáng cho họ những đòn rất mạnh và có thể sẽ còn tiến xa hơn một chút”.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn trong bối cảnh tình hình đang bế tắc, khẳng định Washington không tiến hành đàm phán với Tehran và ám chỉ hành động mới có thể sớm diễn ra.

Ông nói: “Không, tôi nghĩ chúng tôi không đàm phán. Chúng tôi sẽ có hành động theo cách này hay cách khác. Điều đó sẽ xảy ra khá sớm”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Tuy nhiên, ông không nêu rõ mục tiêu, thời điểm hoặc quy mô của bất kỳ chiến dịch quân sự bổ sung nào.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, bắt đầu từ tháng 2 và dẫn đến một cuộc xung đột lan rộng tại Trung Đông, đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, bất chấp việc các bên đã đạt được lệnh ngừng bắn và nhất trí hoàn tất một thỏa thuận hòa bình.