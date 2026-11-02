Tổng thống Trump: Mỹ 'có thể đã đi quá xa' khi tiêu diệt các nhà lãnh đạo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ ở Dubuque, bang Iowa, Mỹ, ngày 1/11. Ảnh Reuters.

Ông Trump một lần nữa lên tiếng bảo vệ quyết định phát động cuộc chiến với Iran. Lặp lại quan điểm thường thấy trong các cuộc vận động tranh cử gần đây, ông khẳng định chính Tehran, chứ không phải Washington, là bên đã châm ngòi cho cuộc xung đột, Al Jazeera đưa tin.

"Tôi đã bảo vệ quốc gia của chúng ta khỏi quốc gia tài trợ khủng bố số một thế giới," ông nhấn mạnh, ám chỉ đến Iran.

Tổng thống Trump cáo buộc Iran đã liên tục "tấn công" nước Mỹ kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Ông cũng đổ lỗi cho Tehran về vụ tấn công tàu USS Cole năm 2000 ngoài khơi cảng Aden của Yemen – một vụ việc vốn dĩ do tổ chức al-Qaeda lên tiếng nhận trách nhiệm – cũng như các vụ đánh bom tự chế nhắm vào lực lượng Mỹ tại các quốc gia như Iraq.

Để đáp trả, ông cho biết quân đội Mỹ đã tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Iran là Qasem Soleimani, người được ông mệnh danh là "cha đẻ của bom tự chế". Vị tướng này đã bị hạ sát tại Baghdad vào năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump tại Nhà Trắng.

"Họ [Iran] đã khơi mào cuộc chiến này. Chúng ta không bắt đầu nó. Chúng ta đang kết thúc nó. Chúng ta đang đánh gục họ", ông Trump tuyên bố.

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống nhắc lại các tuyên bố trước đó rằng Mỹ đã phá hủy lực lượng hải quân, không quân, hệ thống radar phòng không và mạng lưới lãnh đạo của Iran. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: "Chúng ta có lẽ đã đi hơi quá xa đối với các nhà lãnh đạo – giờ đây không còn ai để đàm phán cùng nữa".