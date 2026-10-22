Tổng thống Trump muốn bàn gì với lãnh đạo Nga, Trung ngoài vấn đề Ukraine?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump chia sẻ: “Tôi không thể tiết lộ điều đó, bởi vấn đề không đơn giản chỉ có vậy mà còn liên quan đến phi hạt nhân hóa. Do đó, vấn đề không chỉ có vậy. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây là thời điểm chúng ta tiến gần mục tiêu nhất từ trước đến nay. Các bạn cũng thấy điều mà tôi đang thấy”.

Các phóng viên cũng hỏi Tổng thống về diễn biến tiếp theo của cuộc chiến, dù không nêu rõ họ đang đề cập đến cuộc xung đột nào. "Chúng tôi cũng muốn giải quyết cuộc chiến, nhưng đồng thời cũng muốn duy trì tình hình như hiện nay, bởi Nga chưa can dự nhiều, thực tế là mức độ can dự rất hạn chế, vào vấn đề Iran”.

Trước đó, vào ngày 19/10, Tổng thống Donald Trump, trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nga- Trung Quốc sẽ không nên tập trung quá nhiều vào vấn đề Ukraine mà còn cần cả thảo luận về vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân.

Ông Trump đánh giá rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ - Nga – Trung Quốc sẽ là “điều rất tích cực đối với thế giới”. Tổng thống Mỹ bổ sung: “Nếu họ muốn tổ chức cuộc gặp này, tôi nghĩ nó sẽ diễn ra tại Trung Quốc”. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến ​​sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 diễn ra từ ngày 18 - 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng thảo luận về một cuộc gặp tiềm năng đang diễn ra. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng công khai cho biết các cuộc trao đổi về một cuộc gặp như vậy đang được tiến hành.