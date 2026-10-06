Tổng thống Trump mở lời sẵn sàng hỗ trợ Nga trước ca nghi mắc dịch hạch phổi ở Siberia

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẵn sàng hỗ trợ Nga trong quá trình điều tra ca nghi mắc dịch hạch phổi tại Siberia. (Nguồn: Al Jazeera)

Nhà lãnh đạo Mỹ cho hay chưa trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề này nhưng sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định, tình hình chưa đến mức đáng báo động nhưng cần được theo dõi chặt chẽ.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, theo những thông tin chưa chính thức nhận được, nguy cơ đối với cộng đồng nói chung hiện được đánh giá ở mức thấp.

Tại Nga, giới chức đã cách ly một bệnh viện ở Irkutsk và theo dõi những người từng tiếp xúc với một nhân viên của Viện Nghiên cứu dịch hạch Siberia và Viễn Đông. Tuy nhiên, người này đã tử vong trong thời gian được điều trị.

Truyền thông địa phương cho biết, gần 200 người đã được đưa vào diện theo dõi y tế.

Trong khi đó, cơ quan chức năng tiếp tục xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm để xác định nguyên nhân.

Theo cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe Nga (Rospotrebnadzor), bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

Các xét nghiệm ban đầu cũng chưa phát hiện vi sinh vật liên quan công việc của người này.

Trước đó, chính quyền khu vực lân cận Buryatia thông tin, một phụ nữ tại Irkutsk đã tử vong và có khả năng mắc dịch hạch, song nguyên nhân vẫn đang được xác minh.

Dịch hạch phổi do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra, thường liên quan các loài động vật có vú nhỏ và bọ chét.

Theo WHO, bệnh có thể lây truyền qua các giọt bắn đường hô hấp và gây tử vong nếu không được điều trị sớm. Tuy nhiên, thuốc kháng sinh có thể điều trị hiệu quả nếu bệnh được phát hiện và xử lý kịp thời.

(theo Al Jazeera)