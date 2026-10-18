Tổng thống Trump miễn áp dụng lệnh trừng phạt ngành năng lượng Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định miễn áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt liên quan đến hoạt động bán nhiên liệu hóa thạch của Nga, làm dấy lên làn sóng phản đối từ lưỡng đảng Mỹ.

Quyết định miễn trừ trừng phạt được công bố trong sắc lệnh hành pháp hôm 16/10. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump ngày càng căng thẳng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong khi sự ủng hộ của Washington dành cho Kiev trong cuộc chiến kéo dài nhiều năm với Nga có dấu hiệu rạn nứt.

Trên thực tế, ngay cả những đồng minh thân cận của ông Trump, như Thượng nghị sĩ Darline Graham cũng công khai bất đồng với quyết định của tổng thống.

Trước đó, Nhà Trắng đã gia tăng sức ép buộc Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, trong nỗ lực hạ giá dầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Kiev từng tạm thời chấp thuận yêu cầu này, nhưng đã nhanh chóng nối lại các cuộc tấn công. Trong khi đó, Nga tiếp tục tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine suốt tuần qua.

Được biết, Tổng thống Zelensky lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump, được đưa ra đúng thời điểm Nga tiến hành điều mà ông mô tả là một trong những cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào ngành năng lượng Ukraine.

Ông Zelensky nói: "Trong lúc Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy vào lĩnh vực năng lượng của chúng tôi, Mỹ lại đưa ra quyết định đáng tiếc là hoàn toàn phớt lờ Đạo luật Lindsey Graham, vốn được kỳ vọng tạo sức ép thực sự hiệu quả lên Nga để chấm dứt cuộc chiến".

Dù căng thẳng với ông Trump, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các nhà đàm phán hai nước vẫn duy trì liên lạc hôm 16/10 và có thể gặp nhau vào tuần tới.

Quyết định của ông Trump nhằm nới lỏng sức ép kinh tế đối với Moscow thực tế đã nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ.

Đạo luật bị hoãn thực thi sẽ áp thuế lên tới 100% đối với một số mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ từ năm quốc gia mua dầu thô hoặc khí đốt lớn nhất của Nga.

"Tôi đã trình Quốc hội văn bản xác nhận rằng việc miễn trừ (lệnh trừng phạt) vào thời điểm này là vì lợi ích quốc gia của Mỹ", Tổng thống Trump viết trong sắc lệnh được Nhà Trắng công bố hôm 16/10.

Ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ tài sản quốc gia Nga, hoan nghênh quyết định của ông Trump trên mạng xã hội X, gọi đây là "một thời khắc quan trọng và thực sự mang tính lịch sử".

Tuần trước, ông Trump đã khiến các nhà lãnh đạo châu Âu bất ngờ khi đạt thỏa thuận cho phép Nga xuất khẩu dầu diesel. Thỏa thuận cũng vấp phải phản ứng chỉ trích từ lưỡng đảng tại Mỹ. Tổng thống Mỹ đổ lỗi cho cuộc chiến Nga - Ukraine khiến giá nhiên liệu tăng cao.

Trong khi mối quan hệ giữa ông Zelensky và ông Trump xấu đi, các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Ukraine. Liên minh châu Âu cho biết đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga.