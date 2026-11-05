Tổng thống Trump mất 168 triệu USD sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

Theo báo cáo ngày 4/11 của tạp chí Forbes, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thiệt hại 168 triệu USD, tương đương 2,5% tài sản ròng, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát quốc hội.

Tình trạng sụt giảm chủ yếu đến từ việc cổ phiếu của Trump Media & Technology Group (DJT), công ty mẹ của mạng xã hội Truth Social, đang liên tục lao dốc. Tại phiên giao dịch ngày 4/11, giá cổ phiếu của DJT đã giảm tới 24,5%. Tính trong quý II/2026, DJT đã báo cáo khoản lỗ ròng 238,1 triệu USD, trong khi doanh thu cả quý chỉ đạt 1,7 triệu USD. Cùng với đà mất giá của công ty, lượng truy cập vào nền tảng Truth Social cũng giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Không chỉ cố phiếu, các đồng tiền điện tử gắn với Tổng thống Trump cũng đang chịu sức ép phải bán tháo vì mất giá. Cụ thể, đồng WLFI được giao dịch dưới 0,05 USD sau bầu cử giữa kỳ Mỹ, giảm mạnh so với mức đỉnh 0,31 USD vào năm 2025. Một đồng tiền số khác là $TRUMP đã giảm khoảng 10% khi kết quả bầu cử được công bố.

Theo giới quan sát, việc tài sản của ông Trump sụt giảm đã thể hiện phần nào mức độ tín nhiệm của cử tri Mỹ với tổng thống. "Trước đây, nhiều người muốn đặt cược vào sự nổi tiếng của ông Trump. Nhưng kết quả trong cuộc bầu cử giữa kỳ đã thể hiện rõ sự sụt giảm trong tỷ lệ ủng hộ ông Trump, phản ánh thông qua giá trị tài sản ròng của ông ấy", chuyên gia kinh tế Jim Angel nói với Forbes.

Tuy vậy, tài sản ròng của Tổng thống Trump hiện vẫn ở mức 6,4 tỷ USD nhờ bất động sản, xếp thứ 623 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Hồi tháng 9, tài sản của ông Trump từng chạm mốc 7 tỷ USD, cao hơn khoảng 2,7 tỷ USD so với thời điểm ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Các bất động sản lớn chiếm 1,1 tỷ USD trong tổng số tài sản của nhà lãnh đạo Mỹ, bên cạnh đó, ông Trump cũng thu về hơn 650 triệu USD từ hoạt động kinh doanh cấp phép thương hiệu cá nhân.