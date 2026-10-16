Tổng thống Trump loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/10 tuyên bố, ông sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Iran, khẳng định rằng Washington không cần đến chúng.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đang xây dựng những kế hoạch tấn công mới – có thể bao gồm việc sử dụng loại bom được mệnh danh là "mẹ của các loại bom" (MOAB) nhắm vào các cơ sở hạt nhân và hạ tầng năng lượng của Iran.

Khi trao đổi với kênh Newsmax về loại bom GBU-43/B (còn gọi là MOAB), ông Trump khẳng định: "Bom mẹ của các loại bom không phải là vũ khí hạt nhân".

"Đó chỉ là một quả bom cực kỳ lớn. Nó giống như một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ, nhưng bom MOAB thực chất là một quả bom khổng lồ, chứ không phải vũ khí hạt nhân", Tổng thống Mỹ nói.

"Tôi sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng ta không cần phải làm vậy", ông khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RFE/RL

Trước đó cùng ngày, một số nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công này có thể được thực hiện trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở "xứ cờ hoa" vào ngày 3/11.

Về phần mình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 15/10 cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công quân sự hay áp lực kinh tế nào thêm nữa từ phía Mỹ cũng sẽ không thể buộc Tehran phải khuất phục.

"Bom đạn và tên lửa không thể ép một quốc gia phải đầu hàng, nhưng nếu chúng ta để xảy ra chia rẽ từ bên trong, kẻ thù sẽ đạt được mục đích của chúng", ông Pezeshkian được hãng tin Fars (có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - IRGC) dẫn lời phát biểu.

Ông Pezeshkian cũng cáo buộc Washington đang tìm cách lợi dụng những khó khăn kinh tế tại Iran trong khuôn khổ chiến dịch có tên là "Operation Outcast" (Chiến dịch Outcast) – chiến dịch gây sức ép và trừng phạt kinh tế quy mô lớn chống lại Iran được Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 24/8.

"Kẻ thù từng tin rằng tình trạng thiếu điện, nước, khí đốt, các vấn đề về nhiên liệu, thách thức môi trường, khó khăn trong hệ thống ngân hàng, thâm hụt ngân sách và các vấn đề liên quan đến quỹ hưu trí có thể gây chia rẽ xã hội Iran", ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran bổ sung thêm rằng chính "sự kiên cường và tinh thần đoàn kết" của người dân đã chứng minh những kỳ vọng đó là sai lầm.

Minh Đức (Theo Anadolu, UA News)