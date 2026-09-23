Tổng thống Trump loại trừ khả năng gặp người đồng cấp Putin tại G20

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Nga TASS, phát biểu với báo giới tại New York ngày 22/9 (giờ địa phương), Tổng thống Trump cho biết ông tin nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng cho một cuộc gặp trực tiếp khác, song chưa chắc cuộc gặp có thể diễn ra tại Miami.

Khi được hỏi về khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh G20, ông Trump nói: “Tôi không biết nữa. Tôi biết rằng ông ấy sẽ gặp, và chúng tôi đã từng gặp nhau ở Alaska rồi. Tôi nghĩ ông ấy sẵn sàng cho một cuộc gặp khác. Còn về Miami thì tôi không chắc”.

Tổng thống Trump đưa ra phát biểu trên trước khi bắt đầu cuộc gặp với Tổng thống Zelensky bên lề Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho rằng Tổng thống Putin muốn tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Ông nói cả hai bên đều muốn cuộc chiến kết thúc và cho rằng “đã đến lúc” chấm dứt xung đột.

Khả năng Tổng thống Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ từng được đề cập trước đó.

Cuối tháng 4, tờ The Washington Post dẫn các nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc mời nhà lãnh đạo Nga tham dự hội nghị. Sau đó, ông Trump cũng nói với báo giới rằng sự hiện diện của Tổng thống Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Mỹ vào tháng 12 sẽ rất hữu ích.

Trong tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 với thành phần cấp cao.

Liên quan xung đột tại Ukraine, Nga nhiều lần khẳng định ủng hộ giải pháp ngoại giao, đồng thời cho rằng Kiev chưa sẵn sàng tiến hành đàm phán để giải quyết xung đột.

Khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky cũng từng được Điện Kremlin đề cập. Ngày 30/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, song cho rằng các điều kiện cần thiết để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh như vậy chưa hội đủ.

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin chỉ gặp Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky trong khuôn khổ một hội nghị thượng đỉnh nếu cuộc gặp nhằm chính thức hóa các thỏa thuận đã đạt được. Ông cho rằng một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo sẽ không có ý nghĩa nếu chưa hình thành một thỏa thuận về giải quyết xung đột.

Những phát biểu trên cho thấy khả năng diễn ra các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Mỹ và Nga vẫn được đề cập, trong khi thời điểm và hình thức cụ thể của một cuộc gặp, đặc biệt là cuộc gặp ba bên, chưa được xác định.