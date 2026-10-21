Tổng thống Trump liên tiếp tung gói hỗ trợ, tìm cách giúp đảng Cộng hòa giữ ghế tại Quốc hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện ở bang Pennsylvania. Ảnh: AA/TTXVN

Theo truyền thông Mỹ, các đề xuất gần đây của ông Trump bao gồm khoản hỗ trợ 90 USD cho người cao tuổi để chi trả phí bảo hiểm Medicare, khoản hoàn tiền 500 USD liên quan đến chương trình bảo hiểm y tế Obamacare và cam kết trao 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành nếu đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội. Ngày 19/10, ông Trump cũng thông báo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) sẽ phân bổ 8 tỷ USD hỗ trợ nông dân trang trải chi phí nhiên liệu và các đầu vào sản xuất.

Những cam kết này được đưa ra khi chi phí sinh hoạt trở thành mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy những nỗ lực của chính quyền chưa giúp cải thiện đáng kể đánh giá của người dân về cách Tổng thống Trump xử lý vấn đề lạm phát.

Theo khảo sát do NBC News Decision Desk công bố ngày 18/10, tỷ lệ người được hỏi phản đối cách ông Trump xử lý lạm phát và chi phí sinh hoạt đã tăng lên 73%, trong khi tỷ lệ ủng hộ giảm còn 27%. Đáng chú ý, 58% số người được hỏi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, mức cao nhất kể từ khi câu hỏi này được đưa ra vào tháng 4 năm ngoái.

Trước những đánh giá trên, người phát ngôn Nhà Trắng Matthew Middleton khẳng định Tổng thống Trump đã triển khai chương trình nghị sự kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng ngay từ ngày đầu nhiệm kỳ và các chính sách này đang mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Ông cũng cho rằng chính quyền đang thực hiện cam kết chấm dứt cuộc khủng hoảng lạm phát mà Nhà Trắng quy trách nhiệm cho chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden.

Theo thông báo của USDA, khoản hỗ trợ 8 tỷ USD sẽ được chi trả một lần cho nông dân nhằm giúp họ ứng phó với những gián đoạn tạm thời của thị trường và chi phí đầu vào tăng cao.

Giá dầu diesel tại Mỹ vẫn ở mức trên 6 USD/gallon kể từ đầu tháng 9, trong bối cảnh nguồn cung chịu tác động từ xung đột liên quan đến Iran và những căng thẳng địa chính trị khác. Ngày 20/10, giá nhiên liệu này ở mức 6,32 USD/gallon.

Ông John Boyd, người sáng lập kiêm Chủ tịch Hiệp hội Nông dân Da màu Quốc gia, cho rằng khoản hỗ trợ được công bố quá muộn, khi nông dân đã phải gánh chịu chi phí nhiên liệu, phân bón và các đầu vào sản xuất khác ở mức cao. Trước đó, ông cảnh báo những khó khăn tài chính kéo dài cùng giá dầu diesel tăng đang đe dọa khả năng duy trì hoạt động của nhiều nông trại.

Trong khi đó, khoản hỗ trợ 90 USD dành cho phí bảo hiểm Medicare đã bắt đầu được chuyển tới hàng chục triệu người cao tuổi từ ngày 8/10, còn chương trình hoàn tiền 500 USD liên quan đến Obamacare được triển khai từ cuối tháng 9.

Tuy nhiên, đề xuất trao 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành nếu đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát cả hai viện Quốc hội vẫn đặt ra những nghi vấn về khả năng thực hiện và nguồn tài chính. Các chuyên gia và nghị sĩ bày tỏ hoài nghi về tính khả thi của cam kết này.

Kinh tế trở thành vấn đề trọng tâm trước bầu cử

Khảo sát của NBC News, thực hiện với 19.135 người trưởng thành tại Mỹ từ ngày 28/9 đến 12/10, cho thấy 71% số người được hỏi cho rằng Mỹ đang đi sai hướng và 66% không tán thành hiệu quả công việc của Tổng thống Trump.

Về tình hình tài chính cá nhân, 44% cho biết hoàn cảnh của họ xấu đi so với một năm trước, trong khi 18% nhận thấy tình hình được cải thiện. Hơn một nửa số người tham gia khảo sát cho biết những điều kiện kinh tế gần đây buộc họ phải thay đổi hoặc cắt giảm chi tiêu mua thực phẩm.

Áp lực còn thể hiện qua số liệu lạm phát. Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), lạm phát hằng năm tăng lên 3,7% trong tháng 9, từ mức 3,4% của tháng 8, cao hơn dự báo của giới phân tích.

Trong cuộc thăm dò do Economist/YouGov thực hiện từ ngày 2-5/10 với 1.381 cử tri, 37% số người được hỏi xác định lạm phát là vấn đề quan trọng nhất của cuộc bầu cử năm nay. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi đơn vị này bắt đầu theo dõi vấn đề vào năm 2022.

Những kết quả trên cho thấy chi phí sinh hoạt tiếp tục là thách thức đáng kể đối với chính quyền Tổng thống Trump khi đảng Cộng hòa tìm cách duy trì thế đa số tại Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Hiệu quả thực tế của các chương trình hỗ trợ và khả năng cải thiện đời sống người dân sẽ là những vấn đề được chú ý trong bối cảnh cử tri ngày càng quan tâm đến sức ép tài chính đối với các gia đình.