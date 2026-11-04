Tổng thống Trump lên tiếng về khả năng tấn công Iran sau bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng. Ảnh: AA/TTXVN phát

Trong cuộc phỏng vấn báo chí Mỹ, khi được hỏi về những tín hiệu từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng một cuộc tấn công có thể diễn ra vào cuối tuần này, ông Trump tuyên bố: “Tôi đã sẵn sàng, chúng ta đã sẵn sàng. Chúng ta luôn trong tư thế sẵn sàng hành động nếu cần, nhưng cũng có thể sẽ không có lý do gì để phải làm vậy”.

Theo nguồn tin, ông Trump cho biết Mỹ hiện chưa có kế hoạch tấn công Iran trong thời gian trước mắt. “Dường như chúng ta đang đạt được mọi điều mong muốn”, ông Trump nói, đề cập đến tiến trình đàm phán với Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết lượng dầu mỏ vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện lớn hơn so với trước khi xung đột nổ ra. Trong khi đó, lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran do Mỹ áp đặt đang gây sức ép lên nền kinh tế nước này.

“Đây là một tình thế tuyệt vời”, ông Trump nhận định.

Ông Trump không tiết lộ trước kế hoạch tấn công, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về kho dự trữ khoảng 440 kg urani làm giàu của Tehran vẫn đang tiếp diễn. Ông gọi lượng urani này là “bụi hạt nhân”.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ trước khi các điểm bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ đóng cửa trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh cử tri lo ngại về lạm phát và giá nhiên liệu tăng cao do tác động của cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Ngày 2/11, Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu trên đảo Qeshm của Iran, thuộc khu vực eo biển Hormuz. Theo các quan chức Mỹ, cuộc không kích nhằm đáp trả những mối đe dọa đối với lực lượng và khí tài của Washington tại Trung Đông. Một quan chức cho biết Iran đã nổ súng vào máy bay Mỹ, trong khi một quan chức khác nói Tehran sử dụng tên lửa đất đối không nhằm vào các khí tài của Mỹ. Phía Mỹ mô tả đây là hoạt động quân sự hạn chế, không phải một chiến dịch quy mô lớn.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Netanyahu đã thúc giục Tổng thống Trump tiến hành không kích Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi Washington vẫn muốn duy trì cơ hội đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông Trump chưa quyết định về khả năng tiến hành các cuộc không kích mới và vẫn để ngỏ giải pháp ngoại giao. Qatar và Pakistan hiện đóng vai trò trung gian trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa hai bên.

Về phía Iran, theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr, ngày 3/11, người phát ngôn quân đội Iran, Tướng Akraminia, tuyên bố nước này sẽ đáp trả ngay lập tức với quy mô lớn hơn nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công mới. Ông cảnh báo xung đột có thể lan rộng ra ngoài khu vực Tây Á, đồng thời cho biết các lực lượng vũ trang Iran đang cập nhật cơ sở dữ liệu mục tiêu, trong đó có các cơ sở quân sự và lợi ích của Mỹ nằm trong tầm tấn công.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định nước này đang duy trì mức độ sẵn sàng phòng thủ cao nhất. Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, ông cho biết Tehran đã đưa ra phản hồi mà ông mô tả là “mạnh mẽ và hợp lý” với Washington, đồng thời nhấn mạnh bước đi tiếp theo nhằm ngăn chặn chiến tranh phụ thuộc vào phía Mỹ.

Về triển vọng đàm phán, truyền thông phương Tây dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết hai bên vẫn còn cách xa thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tehran không chấp nhận những yêu cầu mà nước này cho là quá mức từ Washington, trong khi các nỗ lực ngoại giao, với Qatar đóng vai trò trung gian, vẫn đang được thúc đẩy.

Tối 3/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng xác nhận các cuộc trao đổi với Mỹ thông qua trung gian vẫn tiếp diễn, song chưa đạt thêm tiến triển. Ông cho biết những kinh nghiệm từ các cuộc đàm phán trước đây khiến Tehran chưa thể đặt nhiều kỳ vọng vào thiện chí của Washington.

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố eo biển Hormuz chỉ được mở lại khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện của Tehran, trong đó có chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận, giải phóng tài sản bị phong tỏa và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.