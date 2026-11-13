Tổng thống Trump lên tiếng sau khi CEO Nvidia từ chức, đề xuất người kế nhiệm

Bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Truth Social tối 12/11/2026 về việc Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, ông Jensen Huang từ chức. Ảnh chụp màn hình

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/11 sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, ông Jensen Huang từ chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “GIỜ ĐÂY, khi Giám đốc điều hành Nvidia, JENSEN HUANG, người đã làm được một công việc xuất sắc, từ chức, chỉ có một người duy nhất có thể thay thế ông ấy - TIM COOK của Apple”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc ông Tim Cook thay vị trí của ông Jensen Huang là “Một huyền thoại thay thế một huyền thoại!”

Dù được Tổng thống Trump công khai đề xuất, nhưng chưa có thông tin xác nhận ông Cook đã được Nvidia tiếp cận hoặc đồng ý tham gia quá trình tuyển chọn CEO mới.

Trước đó cùng ngày, Nvidia thông báo ông Jensen Huang từ chức CEO. Giám đốc Tài chính Colette Kress sẽ làm CEO tạm quyền.

Thông tin này được đưa ra vài ngày sau khi ông Huang liên tiếp vướng hai bê bối ngoại tình. Một bê bối với nữ doanh nhân Alice Huang - người đứng đầu một công ty đối tác và bị cho là "gián điệp Trung Quốc", và một với Kimberly Powell - phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia.