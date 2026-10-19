Tổng thống Trump lên tiếng bảo vệ quyết định miễn trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump giải thích quyết định của mình là nhằm duy trì tiến trình đàm phán hòa bình. Ông viết: “Quyết định của tôi về Nga rất đơn giản. Tôi đang trong quá trình đàm phán hòa bình cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, và tôi không muốn làm bất cứ điều gì một cách thiếu khôn ngoan khiến Nga rời bỏ bàn đàm phán”.

Dòng trạng thái bảo vệ quyết định miễn trừng phạt Nga trên tài khoản Truth Social. Ảnh chụp màn hình

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp vào cuối ngày 16/10, cho phép miễn trừ một số biện pháp trừng phạt mới trên diện rộng theo một đạo luật mang tên cố Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham. Ông Trump cũng tạm thời miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga, cho phép lượng lớn nhiên liệu này tiếp tục được đưa ra thị trường toàn cầu, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11.

Động thái liên quan đến dầu diesel đã gây phản ứng tại Ukraine và trong số các đồng minh của Kiev, đồng thời làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa ông Trump và ông Zelensky.

Tổng thống Mỹ khẳng định các cuộc đàm phán đang đạt được tiến triển, trong đó có vấn đề trao đổi con tin. Ông cho rằng việc ký một văn bản vào thời điểm hiện tại có thể ảnh hưởng đến tiến trình này, đồng thời tuyên bố có thể ký văn bản đó sau hoặc vào bất kỳ thời điểm nào ông muốn. Tuy nhiên, ông không nêu rõ văn bản đang đề cập là gì.

Hãng tin AFP cho biết Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được đề nghị làm rõ tuyên bố của ông Trump.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng Nga đang hỗ trợ Iran ít hơn nhiều so với khả năng của nước này. Ông bày tỏ mong muốn duy trì tình trạng đó, đồng thời tiếp tục cáo buộc Ukraine tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga nhằm gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo ông Trump, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những nhà máy lọc dầu của Nga đang gây tổn hại nghiêm trọng đến thị trường dầu diesel toàn cầu, trong đó có thị trường Mỹ.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa đối mặt với nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Các cuộc thăm dò cho thấy sự bất bình của cử tri trước giá nhiên liệu tăng cao, trong bối cảnh xung đột tại Iran bùng phát từ cuối tháng 2, đang tạo thêm sức ép đối với đảng của ông Trump.

Trong đêm 17/10, Ukraine tiến hành một trong những đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất nhằm vào Nga trong năm nay, đánh trúng một cơ sở dầu khí quan trọng.

Theo giới chức Nga, một trong những mục tiêu bị tấn công là Nhà ga Dầu khí St. Petersburg, cơ sở có công suất xử lý lên tới 12,5 triệu tấn mỗi năm. Công ty Fire Point của Ukraine, đơn vị sản xuất UAV được sử dụng trong cuộc tập kích, cho biết một đám cháy đã bùng phát trong khuôn viên nhà ga sau vụ tấn công.