Tổng thống Trump lần đầu xuất hiện sau bầu cử giữa kỳ

Ngày 3/11 giờ địa phương, cử tri Mỹ tham gia cuộc bầu cử giữa kỳ nhằm lựa chọn toàn bộ 435 thành viên Hạ viện và 35 trong tổng số 100 thành viên Thượng viện, cùng nhiều chức vụ ở cấp bang và địa phương.

Để giành quyền kiểm soát Hạ viện gồm 435 thành viên, một đảng cần ít nhất 218 ghế. Tính đến 7h20 sáng 5/11 giờ Việt Nam, đảng Dân chủ đã giành được 234 ghế còn đảng Cộng hòa của ông Donald Trump giành 146 ghế, theo thống kê của Reuters.

Tại Thượng viện gồm 100 thành viên, đảng Dân chủ cần ít nhất 51 ghế để nắm quyền kiểm soát nếu Phó Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa. Tính đến 7h20 ngày 5/11 giờ Việt Nam, đảng Dân chủ đã có tổng cộng 54 ghế tại Thượng viện còn đảng Cộng hòa có 44 ghế, theo thống kê của Reuters.

Như vậy, đảng Dân chủ chính thức là bên kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ dù quá trình kiểm phiếu chưa kết thúc.

Phát biểu với báo giới khi đến thăm phòng đại tiệc đang xây ở Nhà Trắng sáng 5/11 giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng nhận định của Phó Tổng thống JD Vance trên mạng xã hội X đêm 4/11 rằng đảng Cộng hòa thua bầu cử giữa kỳ là vì cuộc xung đột với Iran “phần lớn là đúng”.

“Tôi nghĩ điều đó phần lớn là đúng, bởi cuộc xung đột đã khiến giá xăng tăng nhẹ trong ngắn hạn. Có lẽ nhận định đó là đúng. Nhưng đồng thời, nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ phải làm như vậy, bởi xét về lâu dài, đó là giải pháp duy nhất. Chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân,” ông Donald Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 4/11 giờ địa phương. Ảnh: Nhà Trắng

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Mỹ không có lựa chọn nào khác và buộc phải hành động.

“Ý tôi là chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tôi từng nghĩ giá dầu sẽ tăng cao hơn rất nhiều, và tôi đã đưa ra quyết định trên cơ sở tính toán đó. Chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nếu không, một ngày nào đó, mọi thứ mà các bạn nhìn thấy ở đây có thể sẽ không còn tồn tại,” Tổng thống Trump phát biểu.

Khi phóng viên đề cập đến khả năng đảng Dân chủ khởi động thủ tục luận tội tổng thống nếu kiểm soát Hạ viện, ông Donald Trump khẳng định không lo ngại về vấn đề này.

“Không, dù chỉ một chút. Tôi nghĩ điều đó sẽ hủy hoại đảng Dân chủ nếu họ thực sự làm như vậy, bởi đó sẽ là một cuộc luận tội không có lý do chính đáng. Vì điều gì chứ? Vì tôi đã đưa đất nước đến thành công sao? Đất nước chúng ta đang thành công hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử,” người đứng đầu Nhà Trắng nói.

Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định ngay cả khi đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện, ông vẫn có quyền phủ quyết các dự luật được Quốc hội thông qua: “Có lẽ tôi vẫn sẽ hợp tác được với đảng Dân chủ, trừ khi họ muốn gây cản trở. Và tôi có quyền phủ quyết. Họ đã gọi điện và muốn thảo luận về một số vấn đề. Điều đó hoàn toàn ổn”.

Trước đó, đêm 4/11 giờ Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đăng bài viết dài hơn 600 từ trên mạng xã hội X, phân tích nguyên nhân thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Theo ông, kết quả đáng thất vọng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ bắt nguồn trực tiếp từ xung đột với Iran. “Một chuyên gia thăm dò dư luận mà tôi rất kính trọng nói với tôi rằng thông điệp kinh tế của chúng tôi chưa đủ sắc bén trong giai đoạn cuối chiến dịch tranh cử. Tôi tin rằng nhận định đó là đúng. Nhưng nguyên nhân thực sự khiến chúng tôi thất bại thì gần như ai cũng có thể nhận ra,” ông JD Vance viết.