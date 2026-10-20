Tổng thống Trump lại đề xuất đổi tên tiểu bang New Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

“New Mexico cần lập tức đổi tên thành New America. Chúng ta không phải Mexico, chúng ta là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 19/10.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Tên gọi mới sẽ nâng cao đáng kể giá trị và vị thế của bang! Giá nhà và thu nhập của người dân dự kiến tăng lên và các bạn sẽ càng thêm tự hào khi nghiêm trang chào lá quốc kỳ đẹp đẽ của chúng ta!”.

Theo truyền thông Mỹ, đây là một động thái khác của ông Trump nhằm đổi tên tiểu bang New Mexico, sau khi ông chia sẻ một bản đồ trên nền tảng Truth Social vào tháng trước, trong đó chữ “Mexico” bị gạch chéo bằng một dấu “X” lớn, còn từ “America” được viết ngay bên dưới. Tài khoản chính thức của Nhà Trắng cũng đã đăng lại hình ảnh này trên nền tảng mạng xã hội X.

Cùng ngày 19/10, Thượng nghị sĩ Ben Ray Luján đảng Dân chủ viết trên mạng xã hội nêu bật: “Tên gọi New Mexico đã có từ hàng trăm năm trước, từ rất lâu trước khi nước Mỹ ra đời. Nó mang trong mình lịch sử, văn hóa và những truyền thống phong phú qua nhiều thế hệ vẫn đang tiếp tục định hình chúng ta. Chúng ta là người dân New Mexico. Chúng ta tự hào về tên gọi của mình, tự hào về quê hương và sẽ giữ gìn cả hai điều đó”.

Tổng thống Trump không thể đơn phương đổi tên một tiểu bang của Mỹ bởi việc này sẽ liên quan đến sửa đổi Hiến pháp của bang. Thống đốc bang New Mexico - bà Michelle Lujan Grisham, đã bác bỏ đề xuất này khi ông Trump lần đầu tiên đưa ra vào tháng trước.

Trước đó, Tổng thống Trump đã dành nhiều nỗ lực nhằm đổi tên các địa danh. Vào ngày 27/8, ông đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario, một trong Ngũ Đại Hồ nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada, thành “Lake America” (Hồ Mỹ) trong hệ thống tên địa lý của Chính phủ Mỹ. Ông Trump tuyên bố quyết định có hiệu lực ngay lập tức, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Washington và Ottawa tiếp tục leo thang.

Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống Trump không có nghĩa Canada hoặc các cơ quan quốc tế buộc phải sử dụng tên “Lake America”.

Vào tháng tháng 1/2025, ông Trump quyết định đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ” trong các tài liệu của chính phủ Mỹ.