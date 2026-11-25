Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/11 (giờ địa phương) bày tỏ tự hào khi Mỹ được lựa chọn đồng đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới FIFA 2031 cùng Mexico, Costa Rica và Jamaica, đồng thời kỳ vọng sự kiện sẽ tạo động lực kinh tế lâu dài và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong tuyên bố trên mạng xã hội, ông Trump cho rằng sau khi tổ chức thành công World Cup 2026, Mỹ có điều kiện thuận lợi để trở thành địa điểm tổ chức sự kiện thể thao nữ lớn nhất trong lịch sử.

Tổng thống nhấn mạnh giải đấu sẽ mang lại lợi ích kinh tế qua nhiều thế hệ, góp phần phát triển bóng đá tại Mỹ và trên toàn thế giới.

Ông cũng cảm ơn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) Gianni Infantino cùng đội ngũ tổ chức đã thúc đẩy việc đưa giải đấu đến khu vực Bắc Mỹ.

Trước đó, ngày 23/11, FIFA chính thức xác nhận hồ sơ đăng cai chung của Mỹ, Mexico, Costa Rica và Jamaica tại Đại hội bất thường ở Zurich (Thụy Sĩ).

Đây sẽ là kỳ World Cup bóng đá nữ đầu tiên được tổ chức tại 4 quốc gia, với 48 đội tuyển tham dự và tổng cộng 104 trận đấu. Hồ sơ đăng cai được thông qua theo hình thức đồng thuận, do không có hồ sơ cạnh tranh.

Theo Liên đoàn Bóng đá Mỹ, đề án đăng cai dự kiến lựa chọn địa điểm thi đấu tại 20 thành phố thuộc 4 nước, trong đó có 14 thành phố của Mỹ. Ban tổ chức từng ước tính giải đấu có thể tạo ra khoảng 4 tỷ USD doanh thu.

Các địa điểm, sân vận động và lịch thi đấu cụ thể sẽ được FIFA công bố trong quá trình chuẩn bị.

Đây là lần thứ 3 Mỹ đăng cai World Cup bóng đá nữ, sau các năm 1999 và 2003. FIFA kỳ vọng giải đấu năm 2031 không chỉ mở rộng quy mô thương mại mà còn tạo nguồn lực thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ trên toàn cầu.

FIFA cũng đã xác nhận Vương quốc Liên hiệp Anh sẽ đăng cai World Cup bóng đá nữ năm 2035./.