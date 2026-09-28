Tổng thống Trump kỳ vọng đàm phán Mỹ-Iran nối lại trong tuần này

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin AFP, các quan chức Iran đã mang tới Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York một kế hoạch ngừng bắn kéo dài 7 ngày, nhằm mở đường cho việc nối lại hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz.

Ông Trump đã bác bỏ kế hoạch trên và cân nhắc nối lại các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của Iran. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với trang tin Axios được công bố ngày 27/9, ông cho biết tin tưởng các cuộc đàm phán sẽ được nối lại.

“Họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng đó không phải là thỏa thuận mà tôi muốn ký kết”, ông Trump nói với Axios. Theo Tổng thống Mỹ, đây là điều “có lẽ chúng ta đã đồng ý từ một năm trước”, đồng thời cho rằng Iran đã “quá tự tin và tính toán sai lầm”.

Dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề, Axios đưa tin các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 28/9.

Trong khi đó, Iran ngày 27/9 vẫn giữ nguyên các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh tình hình tại khu vực vùng Vịnh bế tắc và giao tranh tiếp diễn tại Yemen.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và hiện là một trong những tâm điểm của xung đột giữa Washington và Tehran. Cuộc xung đột bắt đầu cách đây gần 7 tháng, sau khi Mỹ và Israel tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết kế hoạch của Tehran kêu gọi chấm dứt mọi hành động thù địch tại Trung Đông, bao gồm cả Liban, đồng thời quay lại các điều kiện của một thỏa thuận ngừng bắn trước đó.

Theo các điều kiện này, Iran yêu cầu giải phóng các tài sản bị phong tỏa, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.

“Các điều kiện của chúng tôi rất rõ ràng và bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc các điều kiện này được đáp ứng. Chúng tôi sẽ không lùi bước trước những yêu cầu đó”, Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) dẫn lời Ngoại trưởng Araghchi phát biểu ngày 27/9.

Ông Araghchi nhấn mạnh Iran chưa bao giờ đóng cánh cửa ngoại giao hay đàm phán, nhưng cũng không từ bỏ các quyền lợi của mình.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cáo buộc Tehran đưa ra những yêu sách quá cao để đổi lấy việc quay lại bàn đàm phán.

Theo ông Waltz, Iran yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa, các lệnh trừng phạt quốc tế và cho phép tiếp cận khối tài sản trị giá hàng tỷ USD chỉ để đổi lấy việc trở lại bàn đàm phán. Phát biểu với NBC News ngày 27/9, ông cho rằng Tổng thống Trump “không đặt nhiều niềm tin vào lần này” sau những nỗ lực đàm phán được tiến hành vài tháng trước.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 27/9 cho biết đã thu giữ một thiết bị lặn không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz.

IRGC cáo buộc thiết bị này được sử dụng cho mục đích “do thám” và cho biết đang giao cho các chuyên gia khôi phục dữ liệu.

Washington và Tehran đã ký một biên bản ghi nhớ vào tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz và khởi động các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, thỏa thuận sau đó đổ vỡ khi Iran nổ súng vào các tàu thương mại tại Hormuz, với cáo buộc những tàu này đi chệch khỏi lộ trình được phê duyệt. Tehran yêu cầu các tàu phải xin phép trước khi đi qua tuyến đường thủy này, với lý do bảo đảm an ninh và chủ quyền.

Theo AFP, các tàu từ chối tuân thủ yêu cầu này thường trở thành mục tiêu tấn công, trong khi Mỹ thỉnh thoảng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các khu vực ven biển của Iran để đáp trả.

Phát biểu tại Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran đã chuyển tới Mỹ, thông qua Qatar, một kế hoạch cụ thể kéo dài 7 ngày, đồng thời nhấn mạnh: “Quyết định giờ đây phụ thuộc vào phía Mỹ”.

Hãng tin Tasnim dẫn lời người phát ngôn IRGC Hossein Mohebi cho biết Iran sẽ tiếp tục các biện pháp nhằm vào Mỹ cho đến khi 7 điều kiện của Tehran được đáp ứng.