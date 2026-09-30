Tổng thống Trump ký lệnh đổi cách gọi trí tuệ nhân tạo (AI) thành siêu trí tuệ (SI), tiết lộ kế hoạch giám sát

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh chính phủ Mỹ đổi cách gọi AI thành 'siêu trí tuệ'. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, theo sắc lệnh, các bộ, ngành và cơ quan liên bang sẽ sử dụng thuật ngữ “super intelligence” (SI) trong thư từ chính thức, thông tin công chúng, tài liệu chính sách và các văn bản không mang tính luật định khác. Các cơ quan cũng được yêu cầu ngừng sử dụng thuật ngữ “artificial intelligence” (AI) trong những tài liệu này.

Trợ lý Tổng thống về Khoa học và Công nghệ được giao xây dựng đề xuất định nghĩa liên bang về SI, phản ánh “biên giới công nghệ không ngừng tiến bộ”, đồng thời xác định những hành động hành pháp bổ sung cần thiết để triển khai định nghĩa mới.

Nhà Trắng cho biết, việc thay đổi thuật ngữ nhằm phản ánh “cơ hội to lớn” mà các công nghệ mới nổi mang lại. Theo chính quyền Tổng thống Trump, Mỹ hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về “siêu trí tuệ” và cách gọi mới cần phản ánh năng lực cũng như tiềm năng của các công nghệ đang được phát triển.

Chính quyền Mỹ đồng thời mô tả, nước này là nơi AI ra đời và đã dẫn đầu quá trình phát triển, triển khai công nghệ này trong hơn 70 năm, kể từ khi AI trở thành một lĩnh vực nghiên cứu.

Phát biểu tại Nhà Trắng trước khi ký sắc lệnh, ông Trump cũng thông báo, chính quyền đang cân nhắc thành lập một ủy ban khoảng 10 thành viên để giám sát “toàn bộ hoạt động” của AI. Một số lãnh đạo công nghệ có thể được lựa chọn vào ủy ban này. Tổng thống Mỹ cho rằng, ngành công nghệ hiện đã có mức độ tự kiểm soát đáng kể và các doanh nghiệp hiểu rõ sự cần thiết phải ngăn chặn việc công nghệ bị sử dụng sai mục đích.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Trump có cuộc gặp với các lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghệ Mỹ. Theo ông chủ Nhà Trắng, tại cuộc gặp, các lãnh đạo doanh nghiệp đã ký một cam kết mà ông mô tả là “ràng buộc về mặt đạo đức” về AI.

Thỏa thuận kiểm soát AI

Tổng thống Trump đứng cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Mỹ và các phóng viên sau cuộc gặp ngày 29/9. (Nguồn: Getty Images)

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó đã công bố trên mạng xã hội Truth Social một thỏa thuận về an toàn AI mà chính quyền của ông đã ký với một số lãnh đạo hàng đầu trong ngành công nghệ, có tên “Thỏa thuận Nhà Trắng về ‘Siêu trí tuệ’”, với tiêu đề phụ “Cam kết chung về trách nhiệm đối với công nghệ tiên phong”, đưa ra khuôn khổ chung nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong phát triển và triển khai các hệ thống AI tiên tiến.

Theo thỏa thuận, các công ty phát triển và triển khai những mô hình công nghệ tiên phong cần xây dựng các quy trình và biện pháp kiểm soát nội bộ nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động đúng mục đích, đồng thời nhanh chóng phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh.

Khuôn khổ gồm 4 lớp kiểm soát và kiểm toán. Lớp thứ nhất yêu cầu doanh nghiệp thiết lập cơ chế nội bộ để giám sát năng lực và mức độ phù hợp của mô hình, trong đó tính đến các rủi ro về an ninh mạng, an ninh sinh học và hóa học, cũng như ngăn mô hình tự ý xâm nhập hoặc tiếp cận các hệ thống kỹ thuật.

Lớp thứ hai yêu cầu một nhóm chuyên trách trong doanh nghiệp kiểm tra việc vận hành của các cơ chế kiểm soát, giám sát và phát hiện vấn đề, đồng thời bảo đảm những vấn đề được xác định sẽ được xử lý.

Ở lớp thứ ba, các công ty sẽ phối hợp với các đơn vị kiểm toán hoặc đánh giá độc lập bên ngoài để kiểm tra hiệu quả của hệ thống kiểm soát và giám sát.

Lớp thứ tư thiết lập một ủy ban độc lập thuộc hội đồng quản trị để giám sát toàn bộ quy trình, tiếp nhận báo cáo từ các nhóm nội bộ và đơn vị đánh giá bên ngoài, đồng thời bảo đảm các vấn đề được xác định được giải quyết.

Theo văn bản, các biện pháp này nhằm tăng mức độ tin cậy của doanh nghiệp, khách hàng và công chúng đối với việc các hệ thống AI tiên tiến hoạt động đúng mục đích.

Các công ty tham gia thỏa thuận sẽ tổ chức các cuộc họp định kỳ để xây dựng tiêu chuẩn và thông lệ tốt nhằm nâng cao mức độ an toàn của hệ thống. Văn bản cũng để ngỏ khả năng các yêu cầu này có thể được đưa vào luật hoặc quy định của chính phủ trong tương lai.

Dù những yêu cầu trên có trở thành bắt buộc hay không, các bên ký kết cho rằng, việc áp dụng cơ chế kiểm soát và kiểm toán là yếu tố quan trọng để phát triển công nghệ một cách an toàn và cam kết triển khai khuôn khổ này tại doanh nghiệp.

Danh sách bên ký kết gồm Tổng thống Trump và lãnh đạo một số tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg, đồng sáng lập OpenAI Greg Brockman, Giám đốc điều hành xAI Elon Musk và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang.