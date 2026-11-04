Tổng thống Trump không có kế hoạch thay đổi nội các sau thất bại bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng. Ảnh: AA/TTXVN phát

Khi được người dẫn chương trình Bret Baier hỏi liệu có dự định điều chỉnh nhân sự nội các sau cuộc bầu cử hay không, ông Trump trả lời: "Không, tôi không nghĩ vậy. Kết quả này chẳng liên quan gì đến nội các của tôi cả". Tổng thống Mỹ cho rằng ông đã đạt được nhiều thành tựu trong thời gian qua và kết quả bầu cử chỉ phản ánh một thời điểm nhất định.

Ông Trump sau đó đề cập đến xu hướng lịch sử khi đảng đang nắm quyền tại Nhà Trắng thường mất ưu thế trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo ông, ngay cả những tổng thống được đánh giá là thành công cũng khó tránh khỏi xu hướng này.

"Tôi không nên cảm thấy tội lỗi, vì... tôi đã thấy ông nói trên chương trình của mình tối hôm trước rằng, gần như chưa bao giờ một vị tổng thống đương nhiệm - dù tốt hay xấu, thuộc đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ - có thể tránh khỏi thất bại trong kỳ bầu cử này", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết ông không rõ nguyên nhân của xu hướng trên, song cho rằng điều này đã lặp lại trong hầu hết các kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông nhận định chỉ có hai lần đảng cầm quyền giành chiến thắng, trong đó một lần diễn ra sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9/2001. Theo ông Trump, thực tế chỉ có một lần đảng cầm quyền giành chiến thắng trong hoàn cảnh thông thường, dù chính quyền của ông đã làm tốt công việc.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân chủ giành được nhiều thắng lợi trên khắp nước Mỹ trong ngày bầu cử 3/11, trong khi ông Trump tìm cách tách biệt trách nhiệm cá nhân khỏi kết quả bất lợi của đảng Cộng hòa.

Trước đó cùng ngày, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố: "Tôi đâu có tên trên lá phiếu; nếu có, chúng ta đã giành chiến thắng áp đảo rồi!".

Sau khi kết quả bầu cử dần được xác định, Tổng thống Trump cũng tuyên bố sẵn sàng chấp nhận kết quả và hợp tác với đảng Dân chủ.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times ngày 3/11, ông Trump khẳng định: "Tôi hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận các kết quả đó", đồng thời bày tỏ mong muốn hai đảng có thể tìm được phương án hợp tác phù hợp. Ông cũng thừa nhận đảng Dân chủ đã có một chiến dịch tranh cử hiệu quả và nỗ lực hết mình.

Những phát biểu mang tính hòa giải này được đưa ra sau khi ông Trump nhiều lần đặt nghi vấn về tính công bằng của cuộc bầu cử, làm dấy lên những quan ngại về khả năng ông không chấp nhận kết quả nếu đảng Cộng hòa thất bại.