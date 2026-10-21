Tổng thống Trump khen tỷ phú Elon Musk

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công khai gửi lời cảm ơn nồng nhiệt và ca ngợi "sự hào phóng khó tin" của tỷ phú Elon Musk, sau khi người đứng đầu SpaceX tuyên bố sẽ tặng một cổ phiếu của tập đoàn hàng không vũ trụ cho mỗi trẻ em Mỹ vào năm tới.

Elon Musk hứa tặng cổ phiếu SpaceX cho toàn bộ trẻ em Mỹ vào năm sau. Ảnh: Bloomberg

Đáng chú ý, ông Trump đã đăng tải thông điệp tri ân trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội X, nơi ông hiếm khi sử dụng kể từ khi thành lập mạng xã hội Truth Social cá nhân:

"Gửi lời cảm ơn chân thành tới người bạn huyền thoại của chúng ta, Elon Musk, vì sự hào phóng không thể tin được khi trao tặng cổ phiếu SpaceX cho hàng triệu trẻ em Mỹ thông qua tài khoản Trump Accounts", ông Trump viết.

Theo thông tin do Tổng thống Mỹ tiết lộ, số cổ phiếu này sẽ được phân bổ thông qua Trump Accounts - chương trình tài khoản đầu tư dành cho trẻ em được chính quyền của ông thành lập.

Căn cứ theo mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/10 của cổ phiếu SpaceX ở mức khoảng 148 USD/cổ phiếu và ước tính khoảng 72 triệu trẻ vị thành niên trên toàn nước Mỹ, tổng giá trị cam kết trao tặng của ông Musk đạt khoảng 10,6 tỷ USD.

Giá trị thực tế của khoản quà tặng sẽ phụ thuộc vào biến động giá cổ phiếu tại thời điểm hoàn tất thủ tục bàn giao vào năm 2027.

Trước đó, chương trình Trump Accounts từng nhận được các cam kết đóng góp lớn từ giới tài phiệt Mỹ, trong đó Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell đã cam kết tặng cổ phần cho hơn 2 triệu trẻ em, vợ chồng tỷ phú Michael Dell (Dell Technologies) đã đóng góp 6,25 tỷ USD hỗ trợ 25 triệu trẻ em tại các khu vực thu nhập thấp.

Nếu được hiện thực hóa đúng cam kết, khoản đóng góp của Elon Musk sẽ trở thành gói tài trợ lớn nhất trong lịch sử chương trình.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Musk từng trải qua nhiều thăng trầm. Sau khi chi hơn 200 triệu USD ủng hộ ông Trump đắc cử năm 2024 và giữ vai trò gương mặt đại diện của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), Elon Musk đã rời cơ quan này vào tháng 5/2025 và kịch liệt chỉ trích dự luật chi tiêu "Big, Beautiful Bill" của Tổng thống.

Tuy nhiên, mối quan hệ đồng minh nhanh chóng "nồng ấm" trở lại trong các tháng gần đây khi kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 bước vào giai đoạn nước rút.

Từ tháng 7 đến nay, tỷ phú đã chi hơn 276 triệu USD ủng hộ phe Cộng hòa, trong đó bao gồm 158 triệu USD cho siêu ủy ban Senate Leadership Fund.

Đầu tháng 10, Tổng thống Trump trao tặng Huy chương Khoa học Quốc gia cho Elon Musk. Vào tháng 9, Musk cũng được xếp ngồi cùng bàn danh dự với Tổng thống Mỹ trong tiệc chiêu đãi cấp nhà nước đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

(Theo Insider)