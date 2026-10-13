Tổng thống Trump khẳng định thỏa thuận với Nga là 'lựa chọn đúng đắn'

Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo giới ngày 10/10. Ảnh: Nhà Trắng

Ngày 12/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng bảo vệ quyết định được đưa ra tuần trước về việc tạm thời nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga, sau khi kế hoạch vấp phải những chỉ trích từ cả hai đảng tại Mỹ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump cáo buộc truyền thông Mỹ có thái độ đạo đức giả khi không đề cập đến việc Liên minh châu Âu (EU) từng chi những khoản tiền lớn để nhập khẩu năng lượng từ Nga.

“Liên minh châu Âu đã trả cho Nga 250 tỷ USD để mua năng lượng, nhưng truyền thông tin giả không muốn đề cập đến câu chuyện đó”, ông Trump viết.

Theo CNBC, con số mà ông Trump đưa ra tương đối sát với một số ước tính về tổng giá trị nhiên liệu hóa thạch EU nhập khẩu từ Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu đã triển khai kế hoạch nhằm từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga.

“Tôi đã đưa ra lựa chọn đúng đắn vì người dân Mỹ - LUÔN LUÔN ĐẶT NƯỚC MỸ LÊN TRÊN HẾT!”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Bài đăng của Tổng thống Mỹ trên Truth Social

Quyết định của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa của ông đang đối mặt với triển vọng khó khăn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi sự bất mãn về tình hình kinh tế lan rộng tại Mỹ. Việc kiểm soát giá nhiên liệu vì thế có thể trở thành một vấn đề quan trọng đối với chính quyền Washington.

Theo kế hoạch, Nga được phép cung cấp một phần dầu diesel cho thị trường Mỹ và thị trường toàn cầu trong sáu tháng tới. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng việc nới lỏng hạn chế sẽ góp phần tăng nguồn cung, qua đó giảm áp lực đối với giá nhiên liệu đang ở mức cao.

Quyết định này đã vấp phải sự phản đối từ nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ, trong đó có các thành viên đảng Cộng hòa. Những người này cho rằng Washington không nên nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập khẩu năng lượng Nga khi cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Trong tuyên bố chung ngày 11/10, một nhóm gồm 7 thượng nghị sĩ, trong đó có 4 thành viên đảng Cộng hòa, cảnh báo Mỹ không nên tạo thêm nguồn lực tài chính cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9/10 chỉ trích quyết định của Mỹ. Những phản ứng này cho thấy quyết định của Nhà Trắng đang tạo ra tranh luận không chỉ về hiệu quả kinh tế mà còn về tác động đối với chính sách gây sức ép lên Moscow.

Theo các chuyên gia, việc hạ giá nhiên liệu có thể giúp chính quyền giải quyết một trong những mối quan tâm của người dân, song hiệu quả của chính sách vẫn chưa rõ ràng. Theo CNBC, việc nới lỏng hạn chế đối với dầu diesel Nga có thể không tạo ra tác động đáng kể đối với giá nhiên liệu như nhà lãnh đạo Mỹ kỳ vọng.