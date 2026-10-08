Tổng thống Trump khẳng định mình xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

Phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 8/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thẳng thắn chia sẻ rằng ông không biết quyết định cuối cùng của Ủy ban Nobel Na Uy cho giải thưởng năm 2026 sẽ ra sao. Theo lịch trình, giải thưởng hòa bình danh giá này sẽ chính thức được công bố vào ngày 9/11 tuần này. Đánh giá về cơ hội của mình, ông Trump cho hay tổ chức này vốn nổi tiếng với việc không có thói quen trao giải cho những người có phong cách giống như ông.

Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái, ông Trump đã không ít lần khẳng định bản thân xứng đáng với giải thưởng được coi là uy tín nhất thế giới này. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng đã đến thời điểm ông được xướng tên, đồng thời nhắc lại niềm tự hào khi từng được nhận giải thưởng này một cách gián tiếp.

Cụ thể, vào tháng 1 vừa qua, bà Maria Corina Machado đã trao lại huy chương Nobel Hòa bình năm 2025 của mình cho ông Trump. Khi đó, bà Machado cũng đã tuyên bố rằng không có ai trong lịch sử xứng đáng với giải thưởng này hơn Tổng thống Trump.

Lý giải cho sự tự tin của mình, Tổng thống Trump cho biết ông hoàn toàn xứng đáng nhận giải sau khi đã trực tiếp can thiệp vào 8 cuộc xung đột kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 năm ngoái.