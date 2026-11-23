Bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/11/2026. Ảnh chụp màn hình

Theo truyền thông quốc tế, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 23/11, ông Trump kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí giám đốc điều hành (CEO). Tổng thống Mỹ cho rằng đây sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả doanh nghiệp sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) này và nước Mỹ.

Trong tuần qua, ông Trump liên tiếp bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu lãnh đạo Nvidia. Đầu tuần, ông cho biết không phản đối việc ông Huang được tái bổ nhiệm. Sau đó, khi trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nói muốn ông Huang được trao cơ hội thứ hai.

Ông Huang, người đồng sáng lập Nvidia năm 1993, từ chức ngày 12/11 sau khi thông tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông được công bố, trong đó có một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc gián điệp, trong khi các cơ quan chức năng Mỹ cho biết chưa đưa ra kết luận.

Lời kêu gọi của ông Trump được đưa ra khi chiến dịch vận động đưa ông Huang trở lại Nvidia nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người ký tên và một số lãnh đạo công nghệ. Theo website của chiến dịch, tính đến sáng 23/11, kiến nghị mang tên “Stand with Jensen” đã thu hút hơn 206.000 chữ ký, trong đó hơn 10.000 người ký tự nhận là nhân viên hiện tại của Nvidia.

Dưới hình thức thư ngỏ gửi hội đồng quản trị, kiến nghị đề nghị công ty đưa ông Huang trở lại trong thời gian một cuộc điều tra độc lập làm rõ các sự việc. Bức thư đồng thời lưu ý kiến nghị chưa nhận được sự ủng hộ chính thức từ Nvidia hay ông Huang.

Tỷ phú Elon Musk thông báo trên mạng xã hội X ngày 13/11 rằng ông cũng ký kiến nghị này. Những người tham gia còn có ông Tobi Lutke, CEO nền tảng thương mại điện tử Shopify, và ông Tim Sweeney, CEO Epic Games, công ty phát triển trò chơi Fortnite.

Về phần mình, ngày 17/11, ông Huang cho biết sẵn sàng trở lại điều hành nếu hội đồng quản trị đánh giá đây là lựa chọn tốt nhất cho Nvidia, nhân viên, cổ đông và nước Mỹ.

Quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng có sự thay đổi. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ ngày 15/11, ông cho rằng Nvidia cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ và một CEO đến từ bên ngoài công ty. Tuy nhiên, khi trả lời CBS hôm 22/11, ông Bessent nhận xét rằng sau khi rời Nvidia, ông Huang hiện cũng là người bên ngoài doanh nghiệp.

Dù vậy, hội đồng quản trị Nvidia đến nay vẫn không có kế hoạch đưa ông Huang trở lại. Trong cuộc trao đổi với các nhà phân tích về kết quả kinh doanh tuần trước, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones khẳng định các thành viên đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức và không có ý định tái bổ nhiệm ông Huang làm CEO. Giám đốc tài chính Colette Kress hiện đảm nhiệm vai trò CEO tạm quyền trong thời gian Nvidia tìm người kế nhiệm chính thức.

Hai cổ đông của Nvidia là các công ty đầu tư Altimeter Capital và Atreides Management đã đề nghị hội đồng quản trị tiếp tục để ngỏ khả năng ông Huang trở lại. Hai bên cũng muốn công ty hoãn bổ nhiệm CEO chính thức cho đến khi các tình tiết được làm rõ.

Ông Jensen Huang, cựu CEO của Nvidia. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Những diễn biến liên quan đến nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu Nvidia liên tục mất giá. Chốt phiên ngày 20/11, cổ phiếu công ty ở mức khoảng 125,5 USD, giảm 48% so với mức đỉnh trong phiên khoảng 243,3 USD ghi nhận ngày 6/10. Riêng tuần qua, cổ phiếu Nvidia mất hơn 20%, đánh dấu tuần giảm thứ 7 liên tiếp và là chuỗi giảm kéo dài nhất kể từ năm 2008.

Đà đi xuống vẫn tiếp diễn dù kết quả kinh doanh Nvidia công bố tuần trước vượt dự báo. Mức giảm 14% trong phiên 20/11 diễn ra sau khi có thông tin cho rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đang xem xét những vấn đề có thể liên quan đến hoạt động kế toán của công ty.

Trong khi đó, ông Huang dự kiến trả lời câu hỏi của 3 ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ vào ngày 1/12, gồm Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Tình báo và Ủy ban Đặc biệt về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các ủy ban đang xem xét khả năng chip tiên tiến của Nvidia bị chuyển hướng tới các doanh nghiệp Trung Quốc. Buổi làm việc sẽ diễn ra kín, không mở cửa cho công chúng và có ghi lại nội dung.

Ông Huang còn dự kiến ra điều trần công khai trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện. Theo thông tin từ văn phòng của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Scott, người giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, phiên điều trần của ông Huang vẫn chưa có lịch chính thức, dù ông Scott ban đầu đề xuất tổ chức vào ngày 3/12.