Tổng thống Trump kêu gọi người dân Israel bỏ phiếu cho ông Netanyahu

Theo hãng thông tấn Anadolu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 đã kêu gọi người dân Israel bỏ phiếu cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử 27/10, nhấn mạnh về mối quan hệ "tuyệt vời" giữa hai người.

"Như tất cả mọi người đều biết, kể cả đối thủ, Bibi (biệt danh của ông Netanyahu) và tôi có mối quan hệ tuyệt vời và đã cùng nhau giành chiến thắng. Mỹ và Israel đã cùng tiến hành các chiến dịch tấn công làm Iran mất đi lực lượng hải quân và không quân. Khi đi bỏ phiếu, hãy nhớ rằng Bibi là một Thủ tướng chiến binh xuất sắc. Chúng ta phải hoàn thành công việc đã bắt đầu", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: NYT

Trong bài đăng của mình, Tổng thống Trump khẳng định các lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đã khiến nền kinh tế Iran rơi vào tình trạng hỗn loạn, khi tỷ lệ lạm phát của Tehran đã lên tới 301%.

Cách đây một tuần, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã có những tuyên bố ủng hộ ông Netanyahu, nhấn mạnh rằng "nếu Israel bầu chọn một lãnh đạo khác, thì Mỹ sẽ buộc phải tự mình đảm nhận công việc đối phó với Iran".

Trên thực tế, Tổng thống Trump từng nhiều lần công khai ủng hộ các ứng cử viên tại những quốc gia khác, đi ngược thông lệ các Tổng thống Mỹ thường tránh can thiệp trực tiếp vào bầu cử của đồng minh. Tuy vậy, không phải lúc nào sự ủng hộ này cũng mang lại kết quả tích cực. Mới đây nhất, ứng viên được ông Trump ủng hộ là Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro đã thất bại trước Tổng thống Lula da Silva trong cuộc bầu cử ngày 25/10 ở Brazil.

Theo truyền thông địa phương, việc loại bỏ các nguy cơ từ Iran là ưu tiên hàng đầu của Thủ tướng Netanyahu trong nhiệm kỳ tới nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 27/10.