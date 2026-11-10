Tổng Thống Trump: Iran và giá xăng dầu ảnh hưởng tới bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với MC Ross Douthat trong chương trình “60 Minutes” của Đài truyền hình CBS.

Cuộc chiến với Iran và giá xăng dầu tăng đã khiến nhiều cử tri Mỹ quay lưng

Cho dù vẫn tin tưởng vào quyết định tiến hành cuộc chiến với Iran, Tổng thống Trump cho rằng nguyên nhân chính dẫn tới kết quả không mong đợi cho Đảng Cộng hòa ở giữa nhiệm kỳ là bởi nhiều cử tri Mỹ không ủng hộ cuộc chiến tranh với Iran và cho rằng đó là nguyên do khiến giá xăng, dầu tại Mỹ tăng cao.

“Tôi đã từng đưa giá xăng dầu xuống mức kỷ lục tại tiểu bang Iowa, từ 185 xu đôla Mỹ xuống còn 85 xu đôla Mỹ cho mỗi gallon. Nhưng khi mức giá này tăng lên tới 3,5 – 4 đôla Mỹ cho mỗi gallon, cử tri Mỹ đã thể hiện sự không hài lòng với cuộc chiến với Iran”, Tổng thống Donald Trump cho biết.

Tổng thống Trump cũng nhận định rằng cuộc chiến với Iran, giá xăng dầu tăng cao không chỉ khiến nhiều cử tri Mỹ quay lưng, không ủng hộ cuộc chiến tại Trung Đông, mà còn bày tỏ sự không ủng hộ với Israel. Theo Tổng thống Trump, đó chính là những lý do chính giải thích cho chiến thắng của Đảng Dân chủ tại kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Khi được MC Ross Douthat đặt câu hỏi liệu có nguyên do nào khác khiến nhiều cử tri Mỹ không bầu chọn cho Đảng Cộng hòa hay không, Tổng thống Trump cho rằng có rất nhiều cử tri đã xuống đường tuần hành và kêu gọi bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ, tuy nhiên họ đã không đi bỏ phiếu bầu cho một số ứng cử viên của Đảng Cộng hòa.

“Tôi nhận được nhiều sự yêu mến của người dân Mỹ, và chắc chắn họ sẽ bầu chọn cho Đảng Cộng hòa nếu có tên của tôi trên các lá phiếu bầu”, Tổng thống Trump khẳng định.

Sẵn sàng hợp tác với Đảng Dân chủ về vấn đề di trú

Khi được hỏi liệu có lĩnh vực nào Đảng Cộng hòa sẵn sàng hợp tác với Đảng Dân chủ để giải quyết trong thời gian tới, Tổng thống Trump cho rằng đó chính là giải quyết vấn đề liên quan tới người nhập cư.

“Tôi đã đạt điểm A khi giải quyết bài toán giữ cho biên giới của Mỹ an toàn”, ông Trump chia sẻ trên sóng phỏng vấn của CBS, cho biết có khoảng 11,888 người nhập cư vào Mỹ đã bị trục xuất vì có liên quan tới hành vi giết người, một nửa trong số đó đã từng phạm tội giết người nhiều hơn 1 lần. Ông Trump khẳng định không có trường hợp nào nhập cư trái phép vào Mỹ từ đường biên giới phía Nam của Mỹ trong vòng 17 tháng qua.

Cử tri bỏ phiếu tại một điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng chính sách đối với người nhập cư cũng cần được cân nhắc bởi có nhiều người nhập cư có lý lịch tốt và đóng góp cho Mỹ đã bị trục xuất do từng nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ trước đây.

Theo ông Trump, chính điều này đã tạo nên những ý kiến trái chiều trong cộng đồng người dân Mỹ về việc liệu chính phủ có nên trục xuất những người nhập cư có lý lịch tốt, nhiều trường hợp trong số đó đang có công việc ổn định và đóng thuế cho nước Mỹ.

“Những hoạt động trục xuất người nhập cư có thể đã hơi cứng rắn quá mức cần thiết theo ý kiến của nhiều người. Và đó cũng là một trong những lý do ảnh hưởng tới số phiếu bầu cho Đảng Cộng hòa”, ông Trump nhận định.

Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News, nghị sỹ Đảng dân chủ, James Dell Talarico, người vừa có chiến thắng “địa chấn” tại tiểu bang Texas khẳng định Đảng Dân chủ sẵn sàng phối hợp với chính quyền Tổng thống Donald Trump để cùng giải quyết bài toán về người di cư.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “60 Minutes”, ông Trump khẳng định điều này hoàn toàn khả thi và ông đã gọi điện nói chuyện với một số nghị sỹ Đảng Dân chủ, bao gồm cả nghị sỹ của tiểu bang South Carolina.