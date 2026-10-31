Tổng thống Trump: Iran muốn đàm phán với Mỹ

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn còn thời gian để thực hiện điều đó.

“Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Họ muốn đàm phán, họ liên tục đề cập đến chuyện đó. Thành thật mà nói, chúng tôi vẫn còn thời gian”, ông Trump cho biết.

Ông Trump khẳng định cuộc xung đột với Iran “không phải là một cuộc xung đột thông thường” và không khiến người nộp thuế Mỹ phải chịu nhiều chi phí. Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng bất kỳ khoản tiền nào đã chi cho cuộc xung đột đều được bù đắp từ Venezuela, thậm chí “gấp khoảng 10 lần”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Tôi nghe có người nói rằng chúng tôi đang lãng phí tiền bạc. Tôi đã chi rất nhiều tiền để loại bỏ vũ khí hạt nhân, và đó chính là điều chúng tôi đã làm. Nhưng mỗi USD chúng tôi chi ở Iran đều được thu hồi gấp nhiều lần thông qua những gì chúng tôi thực hiện tại Venezuela”.

Theo ông, các hoạt động của Mỹ tại Venezuela đã mang về hàng trăm tỷ USD cho Washington, dù ông không đưa ra số liệu nào để chứng minh điều này. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời tuyên bố Iran đang chật vật trong việc trả lương cho các lực lượng an ninh khi cuộc xung đột tiếp diễn: “Hãy nhìn xem, họ không trả lương cho binh sĩ, họ không trả lương cho cảnh sát. Các bạn biết đấy, họ đang gặp rất nhiều khó khăn”.

Ông Trump cũng mô tả cuộc xung đột này “không phải cuộc chiến thông thường”, đồng thời cho biết Washington đang chi “tương đối ít tiền” cho chiến dịch quân sự.

Mặc dù bác bỏ những lo ngại về chi phí của chiến dịch quân sự, ông Trump cho rằng cuộc xung đột với Iran có thể sớm kết thúc, đồng thời nhắc lại yêu cầu Tehran phải bị ngăn chặn phát triển vũ khí hạt nhân. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ không tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử.