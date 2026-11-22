Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tìm cách mở rộng các thỏa thuận tạm ngừng giao tranh mang tính cục bộ, từng tạo điều kiện cho hoạt động sơ tán dân thường giữa Ukraine và Nga, thành một thỏa thuận ngừng bắn quy mô lớn hơn. Ông đồng thời ghi nhận vai trò của Đệ nhất phu nhân Melania Trump trong một số sáng kiến nhân đạo trước đó.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 21/11, ông Trump nhắc lại những đợt tạm ngừng giao tranh cục bộ trước đây, cho phép người dân sơ tán khỏi các thành phố và khu vực đông dân cư, đồng thời cho rằng những thỏa thuận này có thể đã cứu sống nhiều người.

“Điều đó thật tuyệt vời. Đó là một thỏa thuận đình chiến. Người dân đã được sơ tán khỏi các thành phố và khu vực đông dân cư, điều đó có lẽ đã cứu sống họ. Giờ chúng tôi đang nỗ lực xây dựng một phiên bản có quy mô lớn hơn”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ đánh giá cao sự tham gia của bà Melania Trump trong các sáng kiến nhân đạo liên quan đến Ukraine và Mỹ, cho biết bà đã phối hợp với các quan chức và những bên trung gian tham gia vào các hoạt động này. Ông cho biết Washington đang hướng tới một khuôn khổ rộng hơn, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể về kế hoạch.

Bà Melania Trump mong muốn Nga và Ukraine đạt thỏa thuận đình chiến dịp Giáng sinh.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra sau cuộc phỏng vấn của bà Melania Trump với Fox News ngày 20/11. Trong cuộc phỏng vấn, Đệ nhất phu nhân Mỹ bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới vào dịp Giáng sinh, cho rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra và có thể đạt tiến triển nhanh chóng nếu hai bên cùng sẵn sàng.

Trong khi đó, ngày 21/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố danh sách cập nhật các khu vực thuộc tỉnh Kherson và Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát mà Kiev đề xuất tiến hành các hoạt động sơ tán nhân đạo dân thường. Danh sách được gửi tới Văn phòng Thanh tra Nhân quyền Ukraine và phía Mỹ, nhằm xem xét triển khai các nhiệm vụ sơ tán, tiếp nối hoạt động trước đó tại Oleshky.

Tại tỉnh Kherson, Ukraine đề xuất tổ chức các nhiệm vụ nhân đạo ở Radensk, Kostohryzove, Hola Prystan, Stara Zburivka, Nova Zburivka, Hladkivka, Velyki Kopani, Kardashynka, Velyka Kardashynka và một số địa điểm khác.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, danh sách bao gồm Maiachka, Zlatopil, Dniprorudne, Kamianske, Verkhnia Krynytsia và Vasylivka.

Trước đó, ông Zelensky bác bỏ một đề xuất riêng của Nga về việc tiến hành hoạt động nhân đạo tại thành phố Kostiantynivka đang tranh chấp ở tỉnh Donetsk. Tổng thống Ukraine cho rằng đề xuất này có thể được sử dụng như một biện pháp quân sự nhằm luân chuyển lực lượng và tạo điều kiện để Nga tiến về Kramatorsk và Sloviansk.

Mỹ và châu Âu thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao

Nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn diễn ra trong bối cảnh báo Financial Times đưa tin Washington đang tìm cách đạt được thỏa thuận giải quyết xung đột trước đầu tháng 1, trước khi các nghị sĩ đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Các đặc phái viên cấp cao của Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là đã thúc đẩy tiến trình này thông qua các cuộc gặp gần đây tại Abu Dhabi, Moskva, Dublin và Berlin. Những nỗ lực trên làm dấy lên lo ngại tại Kiev rằng Ukraine có thể chịu sức ép chấp nhận các điều khoản bất lợi.

Ngày 21/11, ông Zelensky tuyên bố vòng đàm phán hòa bình tiếp theo với sự tham gia của 4 bên gồm Ukraine, châu Âu, Nga và Mỹ cần đạt được những kết quả cụ thể, trong đó có trao đổi tù binh theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả” và các bước thực chất hướng tới chấm dứt xung đột.