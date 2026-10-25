Tổng thống Trump hé lộ khả năng Mỹ giao thương với cả Nga và Ukraine sau xung đột

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, D.C. Ảnh: AA/TTXVN phát

“Chắc chắn, tôi nghĩ rằng sau khi cuộc chiến này kết thúc, chúng ta sẽ giao thương với cả Ukraine và Nga”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết mong muốn đưa quan hệ trở lại trạng thái bình thường, khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận, qua đó tạo điều kiện để Washington giao thương với cả hai nước.

Theo tờ Kyiv Independent, tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tàu chở dầu diesel đầu tiên của Nga, khởi hành từ cảng Primorsk trên biển Baltic, đang trên đường đến New York. Theo kế hoạch, con tàu sẽ ​​vận chuyển 40.000 tấn nhiên liệu, theo một thỏa thuận cung ứng mà ông Trump đã công bố vào ngày 9/10.

Ngay sau thông báo này, Nga đã nới lỏng một phần các hạn chế xuất khẩu dầu diesel, cho phép xuất khẩu 500.000 tấn nhiên liệu.

Kế hoạch nhập khẩu khoảng 900.000 tấn dầu diesel của Nga trong những tháng tới đã vấp phải sự phản đối từ các đồng minh châu Âu, Ukraine và một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ. Những ý kiến chỉ trích cho rằng các chuyến hàng này có thể làm suy giảm hiệu quả của các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Moskva liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2022 dầu diesel của Nga được vận chuyển tới Mỹ. Khi đó, ông Biden đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Moskva tại Ukraine.

Thỏa thuận thương mại này được công bố trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Kiev xuất hiện thêm những bất đồng. Ukraine đang đối mặt với các hạn chế trong việc sử dụng hệ thống vệ tinh Starlink, đồng thời có thông tin cho rằng việc bàn giao tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot bị chậm trễ.

Ông Trump cũng gia tăng chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine không sẵn sàng chấm dứt xung đột và kêu gọi thay thế ông.

Động thái nối lại nhập khẩu dầu diesel của Nga diễn ra khi đảng Cộng hòa đối mặt với sức ép chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump có xu hướng giảm.

Theo khảo sát do hãng tin Reuters phối hợp với Ipsos thực hiện, tỷ lệ người Mỹ tán thành hiệu quả điều hành của ông Trump chỉ còn 31%, mức thấp nhất trong cả hai nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Trong khi đó, 47% cử tri đã đăng ký cho biết sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ nếu cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào thời điểm khảo sát, so với 35% lựa chọn đảng Cộng hòa. Khoảng cách 12 điểm phần trăm này là mức dẫn trước lớn nhất của đảng Dân chủ trong chu kỳ bầu cử hiện nay.