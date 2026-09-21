Tổng thống Trump hé lộ kế hoạch thành lập lực lượng AI

Theo Reuters hôm 20/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng chính quyền của ông sẽ thành lập một lực lượng AI và sớm công bố người chịu trách nhiệm điều phối các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Trong thông điệp của mình, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh chính quyền sẽ không cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp AI mà sẽ hỗ trợ lĩnh vực này tiếp tục tăng trưởng. Đồng thời, ông cho rằng những hành vi sử dụng AI vào mục đích xấu có thể được xử lý thông qua hệ thống pháp luật hình sự và dân sự hiện hành của Mỹ.

Tổng thống Trump nêu rõ, chính quyền của ông sẽ không cản trở hay kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp AI tuyệt vời bằng bất kỳ cách nào. Ảnh: SANA

"Chúng ta sẽ không cản trở hay kìm hãm sự phát triển của ngành công nghiệp tuyệt vời này bằng bất kỳ cách nào. Chúng ta sẽ trân trọng, hỗ trợ và giám sát nó trong quá trình phát triển! Tuy vậy, những hành vi sai trái sẽ không thể bị qua mắt và chúng ta có thể làm điều đó rất dễ dàng thông qua hệ thống tư pháp hình sự và dân sự hiện có”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social.

Theo Reuters, nếu tuyên bố này sớm được hiện thực hóa thì đây sẽ là lần thứ hai ông Trump bổ nhiệm một quan chức chịu trách nhiệm về AI. Nhà đầu tư công nghệ David Sacks từng đảm nhiệm vai trò này trước khi rời vị trí trong chính quyền hồi đầu năm nay, dù vẫn tiếp tục tham gia cố vấn từ bên ngoài.

Tuyên bố nêu trên được đưa ra trong bối cảnh AI ngày càng trở thành một lĩnh vực cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington và Bắc Kinh hiện cũng đang tiến hành vòng đàm phán cấp cao tại New York, trong đó an ninh AI nằm trong số các vấn đề được thảo luận trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Giới chuyên gia nhận định, tuyên bố phản ánh chủ trương của chính quyền Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy nhanh quá trình phát triển và ứng dụng AI, đồng thời hạn chế việc áp đặt thêm các quy định mà Washington cho rằng có thể cản trở đổi mới công nghệ.

Trước đó, hồi đầu tháng 6, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy đổi mới và tăng cường an ninh trong lĩnh vực AI. Văn bản yêu cầu các cơ quan liên bang ưu tiên sử dụng AI để tăng cường phòng thủ mạng cho các hệ thống thông tin của chính phủ và cơ sở hạ tầng trọng yếu, đồng thời xây dựng quy trình đánh giá đối với năng lực an ninh mạng của các mô hình AI tiên tiến.

Ba ngày sau, ông Trump ký một bản ghi nhớ an ninh quốc gia riêng về ứng dụng AI, yêu cầu đẩy nhanh việc đưa các mô hình AI tiên tiến vào hoạt động quốc phòng và tình báo. Văn bản cũng đặt mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực AI cho lĩnh vực an ninh quốc gia, trong đó thành lập một “Lực lượng Dự bị Chiến lược An ninh Quốc gia về AI” gồm các chuyên gia hàng đầu ngoài chính phủ.