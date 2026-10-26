Tổng thống Trump gửi thông điệp mới tới Libya, thúc giục Tripoli ngăn dòng di cư trái phép

Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ với Libya. (Nguồn: Business Insider Africa)

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đề cao tinh thần kiên cường, lòng hiếu khách và khát vọng hòa bình, thịnh vượng của người dân Libya.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai nước trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thống Trump cũng ghi nhận những đóng góp và hy sinh của người dân Libya trong nỗ lực này.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng, Libya cần chấm dứt tình trạng bị sử dụng làm tuyến trung chuyển người di cư trái phép.

Tuyên bố cho thấy, vấn đề di cư tiếp tục được Washington quan tâm trong quan hệ với Tripoli.

Bên cạnh đó, Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình và khôi phục sự thống nhất tại Libya.

Những nỗ lực này hướng tới tạo điều kiện tổ chức bầu cử trên toàn quốc, đồng thời xây dựng hệ thống quản trị ổn định hơn cho quốc gia vẫn đang đối mặt với những chia rẽ chính trị kéo dài.

(theo Anadolu)