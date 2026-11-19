Trả lời phỏng vấn Fox News hôm 18/11, Tổng thống Trump đã đề cập đến sự đón tiếp nồng hậu mà phía Trung Quốc dành cho ông khi ông đặt chân đến Thâm Quyến để tham dự hội nghị cấp cao APEC.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân ra sân bay đón ông Trump. Đây là lần đầu tiên ông Tập làm điều này đối với một nhà lãnh đạo nước ngoài đến thăm Trung Quốc. Hành động này được xem là sự đáp lại cử chỉ tương tự mà ông Trump từng dành cho ông Tập tại Căn cứ Liên hợp Andrews (Mỹ) vào tháng 9, khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần gần nhất.

“Đây là một vị lãnh đạo tuyệt vời, và ông ấy chưa từng đích thân ra sân bay đón bất kỳ ai”, ông Trump nhắc lại trong cuộc phỏng vấn. "Chưa kể đến không khí tưng bừng, các nghi thức trang trọng, hàng ngàn người tham dự, trẻ em, binh sĩ. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật ấn tượng. Điều đó thể hiện sự tôn trọng sâu sắc, và tôi thực sự trân trọng điều đó. Đây là một thắng lợi lớn đối với chúng ta, và cũng là một thắng lợi lớn đối với cả Trung Quốc”.

Hôm 18/11, Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin đã bắt tay và trao đổi vài lời trong nghi thức chụp ảnh chung tại Thâm Quyến. Hai nhà lãnh đạo đứng ở hai bên ông Tập Cận Bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay và trò chuyện hôm 18/11. (Ảnh: X)

Ông Trump khẳng định kiểm soát vũ khí hạt nhân phải là chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh ba bên, bất chấp việc Trung Quốc nhiều lần phản đối tham gia đàm phán cùng Washington và Mátxcơva - hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn hơn nhiều.

"Họ đang đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân. Tôi rất muốn họ dừng việc đó lại”, ông Trump nói về Trung Quốc.

"Nhưng khi họ nhìn tôi và nói: Được thôi, chúng tôi sẽ làm vậy, nhưng liệu ông có cắt giảm 2.000 đầu đạn hạt nhân của mình không? Đó là điều khó thực hiện đối với tôi. Đó là một yêu cầu khó khăn, và có lẽ cũng khó đối với cả phía họ”.

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng hiện chưa có xác nhận nào về một cuộc gặp sắp diễn ra.

Trước cuộc gặp ba bên, ông Trump sẽ có cuộc gặp và dùng bữa trưa làm việc với ông Tập Cận Bình. Các quan chức Mỹ và Nga cũng cho biết ông Trump sẽ có cuộc gặp riêng với ông Putin.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước phiên họp tại hội nghị cấp cao APEC sáng 19/11. (Ảnh: AP)

Chuyến công du châu Á của ông Trump là cơ hội để thể hiện tầm ảnh hưởng của Mỹ, củng cố quan hệ với các đồng minh trong khu vực, cũng như mở ra các kênh ngoại giao cấp cao với ông Tập Cận Bình và ông Vladimir Putin.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, cuộc gặp ngoại giao chưa từng có giữa các nhà lãnh đạo của ba cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới khó có thể mang lại các thỏa thuận quan trọng.

Khi về nước, ông Trump cũng sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức về chính trị và chính sách, chẳng hạn như những hệ quả từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy căng thẳng, vấn đề liên quan đến chip Nvidia, cùng hàng loạt sự cố trong lĩnh vực công nghệ và hàng không đã gây lo ngại cho người dân Mỹ.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump được cho là sẽ không đề cập đến vấn đề Ukraine trong cuộc gặp. Tuy nhiên, bản thân ông Trump lại gợi ý rằng ông có thể sẽ nêu vấn đề này.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox, ông Trump cũng khẳng định ông sẽ không tìm kiếm sự trợ giúp từ Nga hay Trung Quốc để chấm dứt xung đột với Iran.

"Chúng tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào”, ông Trump nói. "Chúng tôi đã đánh bại hải quân của họ, không quân của họ và cả hệ thống phòng không của họ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay khi chụp ảnh tập thể sáng 19/11. (Ảnh: AP)

Các cuộc thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình cũng sẽ là dịp để đánh giá mức độ bền vững của thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh giữa hai nước.

Ông Craig Singleton - chuyên gia tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ - cho rằng dù các nhà lãnh đạo Trung - Mỹ - Nga có nhiều lý do để xuất hiện cùng nhau, nhưng lại có rất ít cơ sở để đạt được các thỏa thuận thực chất, xét đến những bất đồng về vấn đề Ukraine, Iran, vũ khí hạt nhân, thương mại.

"Một bức ảnh chụp chung có thể có lợi cho cả ba nhà lãnh đạo”, ông Singleton nhận định, nhưng việc thống nhất về "chương trình nghị sự cụ thể lại khó khăn hơn nhiều”.