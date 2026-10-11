Tổng thống Trump gia tăng áp lực lên Tổng thống Zelensky

Ông Trump đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky không muốn thỏa hiệp và chỉ trích việc Tổng thống Ukraine không tổ chức bầu cử kể từ khi xung đột diễn ra vào năm 2022. Ông chủ Nhà trắng nhấn mạnh ông Zelensky đã phớt lờ yêu cầu của ông về việc không tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, khiến giá dầu diesel tăng cao tại Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới.

Những lời công kích nhằm vào ông Zelensky đánh dấu thời điểm quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo xuống mức thấp nhất kể từ cuộc tranh cãi gay gắt của họ tại Phòng Bầu dục ngay sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, đồng thời có nguy cơ làm suy yếu những nỗ lực kéo dài 18 tháng qua của châu Âu nhằm thuyết phục ông Trump duy trì sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine và sức ép đối với Nga.