Tổng thống Trump gặp lãnh đạo các tập đoàn công nghệ và AI

Tại cuộc gặp, Giám đốc điều hành (CEO) Meta Mark Zuckerberg, CEO Google Sundar Pichai, CEO Anthropic Dario Amodei, CEO Nvidia Jensen Huang, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cùng đại diện giới công nghệ Mỹ tập trung thảo luận về việc tìm kiếm sự cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới AI và tăng cường giám sát công nghệ này.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phát triển AI để duy trì lợi thế cạnh tranh của Mỹ, đồng thời phản đối việc quản lý quá chặt lĩnh vực này. Ông cũng từng bác bỏ những cảnh báo về các mối đe dọa nghiêm trọng từ AI.

CEO Meta Mark Zuckerberg cũng không ủng hộ việc các phòng thí nghiệm cùng giảm tốc độ phát triển AI, nhưng cho rằng mỗi doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các mô hình của mình.

Trong khi đó, CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng những cảnh báo về AI đang bị thổi phồng và các biện pháp kiểm soát không phù hợp có thể làm suy yếu lợi thế công nghệ của Mỹ.

R.G