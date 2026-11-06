Tổng thống Trump gặp đặc phái viên Nga, Ukraine tính nước đi mới

Ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 5/11, ông Trump nói rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tiến rất gần đến thỏa thuận chấm dứt, và việc đạt được thỏa thuận này có thể liên quan đến toàn bộ châu Âu.

“Đó sẽ là một thỏa thuận. Một thỏa thuận lớn và không chỉ liên quan đến Ukraine... Tôi thậm chí có thể nói rằng nó có thể liên quan đến toàn bộ châu Âu. Đây sẽ là một thỏa thuận lớn, tốt đẹp và tất cả mọi người sẽ hài lòng”, ông Trump nói.

Ông Trump cho biết ông không gặp phái đoàn Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nói rằng Ukraine cần thích ứng với những thực tế mới trong chính trường Mỹ để xây dựng đối thoại, đồng thời giải quyết nhu cầu về viện trợ nước ngoài và tăng cường năng lực phòng không.

Ông Zelensky đã có nhiều nỗ lực để cải thiện mối quan hệ không suôn sẻ với Tổng thống Trump, đặc biệt sau cuộc gặp tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2/2025, khi ông bị cáo buộc là không biết ơn sự hỗ trợ của Washington.

Ukraine và Nga dự kiến sẽ nối lại đàm phán tại Abu Dhabi vào tuần tới, với vai trò dẫn dắt của Mỹ.

Trong thời gian tham dự hội nghị thượng đỉnh Ibero-Mỹ ở Tây Ban Nha, ông Zelensky nói với kênh truyền hình Ukraine TSN rằng, Kiev cần thích ứng với bối cảnh chính trị Mỹ đã thay đổi sau khi cử tri Mỹ đưa đảng Dân chủ lên nắm quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

“Ukraine phải tiến lên để thích ứng với cấu trúc chính trị mới tại Mỹ”, ông nói.

“Chúng ta phải hành động nhanh chóng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta cần củng cố sự ủng hộ từ cả hai đảng mà chúng ta đang nhận được. Hiểu rõ những thay đổi về cán cân quyền lực, chúng ta cần xây dựng đối thoại theo đúng cách. Tôi tin rằng chúng ta có cơ hội gia tăng sự ủng hộ”, ông Zelensky nói thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Kiev cần tăng cường sức mạnh thông qua các gói viện trợ và thu hồi khoản hỗ trợ trị giá 16 tỷ USD mà theo ông, Washington đã cam kết nhưng chưa thực hiện.

Theo ông Zelensky, ưu tiên hàng đầu của Ukraine là tăng cường hệ thống phòng không, đồng nghĩa với việc bảo đảm nguồn cung tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

“Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề Patriot, tình hình sẽ trở nên vô cùng khó khăn với Ukraine”, ông nói.

“Vấn đề này có thể được giải quyết bởi châu Âu, một số quốc gia bên ngoài châu Âu và tất nhiên là cả Mỹ. Đây là ưu tiên số một”, ông Zelensky cho biết.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine, với giá trị ước tính 2,1 tỷ USD. Tuy nhiên, số tên lửa này dự kiến phải đến đầu những năm 2030 mới được bàn giao.

Ông Zelensky cho biết, Ukraine cũng đang nỗ lực bảo đảm có đủ máy bay chiến đấu F-16 hoạt động trong vòng 5-6 tháng tới.

Ukraine đang phải đối mặt với một mùa đông khó khăn nữa, khi hạ tầng năng lượng trở thành mục tiêu. Theo ông Zelensky, tình hình tại thủ đô Kiev là “khó khăn nhất”.