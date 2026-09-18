Tổng thống Trump đứng trước 'quyết định lớn' về xung đột với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

“Tôi sắp phải đưa ra một quyết định lớn. Tôi có nên tiến vào và tiêu diệt họ [Iran] hay không? Đó là một quyết định lớn. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với tôi”, ông Trump nói với trang tin Axios.

Theo nguồn tin, dù Tổng thống Trump từng đưa ra những tuyên bố tương tự, những lời đe dọa mới nhất được đưa ra ngay trước cuộc gặp giữa Mỹ và các nước Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo đó, nhà lãnh đạo Mỹ có thể cân nhắc quan điểm của các quốc gia vùng Vịnh trước khi quyết định bước đi tiếp theo của Washington. Đây là những nước mà Mỹ nhiều khả năng sẽ cần thuyết phục nếu lựa chọn nối lại các chiến dịch quân sự cường độ cao.

Trước đó, ngày 9/9, ông Trump cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có thể kết thúc ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Tuy nhiên, ngày 14/9, ông nói hòa bình có thể đạt được trước cuộc bầu cử này.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự phối hợp tấn công phủ đầu quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran. Sau đó, Iran đã tiến hành các cuộc không kích đáp trả. Đến giữa tháng 6, sau nhiều tháng liên tiếp xảy ra các cuộc tấn công trả đũa, Tehran và Washington ký bản ghi nhớ về chấm dứt các hành động thù địch. Tuy nhiên, các cuộc tấn công nhanh chóng tái diễn.

Xung đột vẫn chưa được giải quyết, trong khi các hành động tấn công đáp trả vẫn diễn ra. Trong bối cảnh đó, Washington lựa chọn gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran, nhằm tạo thêm khó khăn tài chính cho Tehran và thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Một số chuyên gia cho rằng sức ép kinh tế và các biện pháp phong tỏa của Mỹ đang được xem là những yếu tố có thể tác động đáng kể đến khả năng duy trì xung đột của Iran.

Cựu quan chức Lầu Năm Góc Brent Sadler nhận định với Fox News ngày 18/9 rằng những biện pháp này có thể khiến xung đột kết thúc sớm nhất vào tháng 11.

Phát biểu trên chương trình America’s Newsroom, ông Sadler cho rằng “các tính toán chắc chắn cho thấy xung đột có thể đi đến hồi kết, xét từ góc độ tài chính và tiền tệ”. Theo ông, xung đột có thể kết thúc “trước cuối năm, nhưng sớm nhất là vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tháng 11”.

Ông Sadler cho biết nhận định trên dựa trên lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và các biện pháp gây sức ép kinh tế khác.

“Những gì Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth đang thực hiện nhằm vào chính quyền Iran cho thấy thời gian đang cạn dần, trong khi Mỹ phải chịu chi phí hạn chế”, ông nói.

Ông Sadler cũng cho rằng các thị trường vận tải biển đã phần lớn thích nghi với hoạt động của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ, do đó tác động sẽ ở mức “khiêm tốn, nhưng không phải bằng 0”.

Ông nói thêm: “Tôi cũng cho rằng các thị trường năng lượng sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như hồi tháng 2 năm nay và đã có những điều chỉnh đáng kể”.