Tổng thống Trump đưa ra thông điệp mới với Iran sau cảnh báo tấn công trong 10 phút

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Truyền thông Qatar sáng 2/11 dẫn phát biểu của Tổng thống Donald Trump với mạng truyền thông RSBN cho biết nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington đã giành được thắng lợi lớn trước Iran.

Ông Trump tuyên bố: "Chúng tôi đã giành được một chiến thắng lớn và sẽ sớm khép lại cuộc chiến này, bằng cách này hay cách khác".

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Hoặc họ sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ tự kết thúc cuộc chiến", đồng thời cho rằng điều đó có thể được thực hiện "có lẽ theo cách dễ dàng".

Trước đó vào ngày 31/10, phát biểu với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, ông Trump cũng khẳng định các chiến dịch quân sự của Mỹ đã làm suy yếu nghiêm trọng lực lượng vũ trang và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, khiến nước này chỉ còn một vài địa điểm có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Tổng thống Trump tuyên bố: "Chúng tôi vẫn còn phải xử lý, theo tôi là một hoặc hai địa điểm, nhưng chúng tôi có thể làm điều đó trong 10 phút. Vì vậy, chúng tôi đã có kế hoạch".

Đề cập đến một cơ sở hạt nhân bị nghi ngờ của Iran, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: "Có lẽ các bạn có thể xem xét Pickaxe Mountain, địa điểm đó cần phải được xử lý. Chúng tôi có thể thực hiện tất cả rất nhanh chóng".

Pickaxe Mountain là khu phức hợp ngầm gần cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, bị nghi có liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, Chính phủ Iran phủ nhận tiến hành các hoạt động hạt nhân tại địa điểm này.

Theo hãng thông tấn Anadolu ngày 1/11, Tổng thống Mỹ đưa ra những phát biểu trên khi được hỏi liệu Washington có đặt ra thời hạn cụ thể cho các cuộc đàm phán đang diễn ra với Tehran thông qua vai trò trung gian của Qatar hay không.

Ông Trump cho biết Mỹ không vội đạt được thỏa thuận, đồng thời khẳng định các chiến dịch quân sự của Washington đã phá hủy phần lớn lực lượng hải quân, không quân, hệ thống phòng không, trang thiết bị quân sự và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran.

Khi được hỏi liệu Washington có thể nối lại các chiến dịch quân sự chống Iran ngay trong tuần này hay không, ông Trump từ chối trả lời trực tiếp.

Ông Trump đáp: "Tại sao anh lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy?", trước khi nói thêm: "Tôi không thể nói cho anh biết", đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối Iran sở hữu vũ khí hạt nhân của Washington.

Ông tuyên bố: "Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ muốn đạt được một thỏa thuận; chúng ta sẽ xem điều đó thế nào".

Khi được hỏi về tiến triển đàm phán, ông Trump bày tỏ hoài nghi về mức độ đáng tin cậy của Tehran, dù đánh giá các cuộc thương lượng đang diễn ra thuận lợi.

Ông Trump nói: "Các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp, nhưng họ không thực sự đáng tin cậy. Tôi phải nói rằng họ đạt được thỏa thuận rồi lại rút lui. Họ muốn đạt được thỏa thuận. Chúng ta sẽ xem liệu họ có thực sự đạt được thỏa thuận hay không".