Tổng thống Trump đưa ra nhận định mới về vai trò của Iran trong vụ Flydubai

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Khi được một phóng viên hỏi vào ngày 5/10 rằng liệu ông có tin là Iran phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bất thành hôm 30/9 nhằm vào máy bay của hãng Flydubai hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Có. Cá nhân tôi cho là như vậy".

Tuy nhiên, theo báo USA Today, Tổng thống Trump không đưa ra thông tin nào để chứng minh cho tuyên bố rằng Iran có liên quan.

Vài giờ trước phát biểu của ông Trump, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các quan chức tình báo Mỹ chưa xác minh được việc Iran có liên quan đến vụ việc.

Ông Vance nói: "Đó là vấn đề mà tôi xin để Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe và một số quan chức tình báo đánh giá".

Ông Vance cho biết thêm: "Tôi không muốn đưa ra nhận định trước bất kỳ thông báo nào về vấn đề này, nhưng chắc chắn đây là điều mà chúng tôi đang xem xét. Tuy nhiên, tôi chưa thể nói rằng mình đã thấy bất kỳ bằng chứng mang tính kết luận nào vào thời điểm này”.

Trước đó vào ngày 1/10, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng Iran sẽ "bị tấn công rất mạnh" nếu xác định nước này đứng sau vụ tấn công Flydubai.

Khi được hỏi liệu nghi phạm có liên hệ với Iran hay không, ông Trump cho biết: "Tôi có thể nói rằng, dựa trên những gì tôi đang nghe được, câu trả lời là có, nhưng hiện chúng tôi vẫn đang làm rõ vấn đề".

Mỹ và Iran vẫn trong tình trạng xung đột sau khi ông Trump ra lệnh tiến hành đợt không kích đầu tiên nhằm vào nước này với mục tiêu loại bỏ chương trình hạt nhân của Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ dự đoán Iran sẽ đồng ý với một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Máy bay cứu hộ đưa hành khách Israel trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai về tới sân bay Ben Gurion, gần Tel Aviv, ngày 1/10/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Vụ tấn công xảy ra hôm 30/9 trên chuyến bay FZ1073. Cơ phó người Oman Hamam al-Hammami dùng rìu tấn công cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar, khi máy bay đang trên không, được cho là nhằm làm rơi máy bay. Hành khách khống chế nghi phạm, sau đó máy bay hạ cánh an toàn tại Saudi Arabia.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang dẫn đầu cuộc điều tra quốc tế về vụ tấn công này, nhưng theo các nguồn tin truyền thông Israel ngày 4/10, al-Hammami khai với các nhà điều tra tại UAE rằng sau khi tấn công cơ trưởng, ông ta dự định tiếp tục điều khiển chuyến bay FZ1073 như bình thường, nhận đầy đủ tín hiệu cho phép hạ cánh tại Israel rồi chỉ đến thời điểm cuối cùng mới lao máy bay vào một mục tiêu tại sân bay Ben Gurion.

Theo kế hoạch này, việc chờ đến phút cuối mới hành động sẽ khiến lực lượng chức năng không kịp nhận ra ý đồ của phi công phụ, từ đó không thể báo động hoặc ngăn chặn vụ tấn công.

Các nguồn tin cho rằng đây cũng là lý do al-Hammami chờ đến khi máy bay bay qua không phận Jordan mới tìm cách giành quyền kiểm soát buồng lái. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị phá sản khi cơ trưởng Smit Machchhar, dù bị al-Hammami tấn công và đâm, vẫn tìm cách mở được cửa buồng lái. Một số hành khách Israel sau đó đã xông vào khống chế phi công phụ, trong khi một hành khách khác hỗ trợ ổn định máy bay. Hai phi công đang nghỉ phép có mặt trên chuyến bay sau đó vào buồng lái tiếp quản việc điều khiển máy bay.

Theo các báo cáo, al-Hammami từng nhiều lần tới sân bay Ben Gurion trong những tháng gần đây trên các chuyến bay của Flydubai. Khi đến Israel hồi tháng 6, anh ta được cho là đã dành thời gian thu thập thông tin và chuẩn bị kế hoạch tấn công.

Bên trái: Hamam al-Hammami, phi công phụ bị cáo buộc tìm cách khống chế và làm rơi máy bay của Flydubai tới Israel trong một vụ tấn công khủng bố ngày 30/9/2026. Ảnh bên phải: al-Hammami sau khi bị khống chế và trói trên máy bay. Ảnh chụp màn hình Channel 12

Các nhà điều tra cho biết al-Hammami ban đầu dự định thực hiện vụ tấn công vào tháng 7. Tuy nhiên, vào phút cuối, anh ta hủy kế hoạch vì nhận ra một người bạn của mình nằm trong số thành viên phi hành đoàn.

Kênh Channel 13 dẫn lời khai của al-Hammami cho biết: “Tôi tìm hiểu hãng hàng không nào bay tới Tel Aviv. Đó là lý do tôi chọn Flydubai. Tôi đã lên kế hoạch trước cả khi được tuyển dụng”.

Hiện các điều tra viên Israel chưa trực tiếp thẩm vấn al-Hammami. Những thông tin trên được chuyển cho phía Israel từ các cuộc điều tra do Saudi Arabia và UAE tiến hành. Theo kênh truyền hình Channel 12, Israel đã đề nghị UAE mở rộng phạm vi thẩm vấn, trong đó có các thành viên phi hành đoàn.

Một báo cáo trước đó dẫn nguồn tin tình báo Israel, cho rằng al-Hammami ban đầu có ý định đâm máy bay vào một tòa nhà cao tầng.