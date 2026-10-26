Tổng thống Trump dự báo sớm đạt thỏa thuận thuế quan với Canada

Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc vận động cử tri ở Port Huron, bang Michigan. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc vận động cử tri ở Port Huron, bang Michigan, ngày 25-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo tranh chấp thương mại với Canada sẽ sớm được giải quyết, đồng thời cho rằng Ottawa hiện sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ lớn. Sự kiện nhằm ủng hộ các ứng cử viên Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Tại đây, ông Trump tiếp tục bảo vệ chính sách tăng thuế đối với hàng hóa Canada, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời cáo buộc Ottawa lợi dụng Washington trong quan hệ thương mại.

“Tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng tranh chấp này sẽ sớm được giải quyết, bởi hiện Canada đã sẵn sàng chấp nhận những nhượng bộ lớn”, Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Tuy nhiên, ông Trump không nêu cụ thể những nhượng bộ từ phía Canada hoặc thời điểm hai nước có thể đạt thỏa thuận. Văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney chưa phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Tranh chấp thuế quan đang gây sức ép đối với nền kinh tế Michigan, đặc biệt là ngành sản xuất ô tô tại Detroit, nơi phụ thuộc chặt chẽ vào chuỗi cung ứng linh kiện xuyên biên giới Mỹ - Canada. Dù ông Trump giành hơn 66% số phiếu tại Port Huron trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, chi phí gia tăng vẫn là mối lo ngại đối với các doanh nghiệp địa phương.

Chính sách thuế quan cũng trở thành vấn đề tranh luận trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại Michigan. Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Rogers, người đang cạnh tranh với ứng cử viên Đảng Dân chủ Abdul El-Sayed, bày tỏ lo ngại về tác động của thuế đối với ngành ô tô.

Trả lời NBC ngày 25-10, ông Rogers ghi nhận tác động tích cực của thuế quan trong việc thu hút đầu tư sản xuất từ Chevrolet và Detroit Diesel về Michigan, nhưng cho rằng các khoản thuế áp lên ô tô nhập khẩu từ Canada vẫn gây lo ngại.

“Có những điểm tốt nhưng cũng có những điều chúng ta phải tiếp tục xử lý”, ông Rogers nói.

Trước đó, ngày 23-10, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh dỡ bỏ mức thuế 50% đối với một số nông sản, lâm sản, máy móc và vật liệu đóng gói nhập khẩu từ Canada, nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp và nông dân tại bang Maine, nơi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins đang cạnh tranh với đối thủ đảng Dân chủ Troy Jackson.

Động thái này diễn ra khi Đảng Cộng hòa nỗ lực duy trì đa số ghế tại Thượng viện trong cuộc bầu cử ngày 3-11. Tuy nhiên, Washington đồng thời bổ sung một số mặt hàng Canada khác vào danh sách chịu thuế 50%, gồm sơn, thảm, dầu gội và thiết bị làm lạnh.

Về phía Canada, Bộ trưởng phụ trách thương mại với Mỹ Dominic LeBlanc cho biết Ottawa đang đánh giá các điều chỉnh thuế quan mới của Washington, đồng thời khẳng định sẵn sàng đàm phán trên tinh thần xây dựng, hướng tới quan hệ thương mại cùng có lợi.