Tổng thống Trump dự báo Mỹ và Iran nối lại đàm phán trong tuần này

Tổng thống Donald Trump nói Iran muốn đạt thỏa thuận

Trong cuộc phỏng vấn được Axios công bố ngày 28-9, ông Trump nói Iran muốn đạt thỏa thuận, nhưng đề xuất hiện tại không đáp ứng yêu cầu của Mỹ.

“Họ muốn đạt được thỏa thuận, nhưng đó không phải là thỏa thuận mà tôi muốn” - ông Trump nói với Axios. “Đó là điều mà có lẽ chúng ta đã đồng ý cách đây một năm".

Theo các nguồn thạo tin, đàm phán gián tiếp có thể diễn ra sớm nhất ngày 28-9, với Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian.

Đề xuất được phái đoàn Iran mang tới kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York tuần trước, gồm một lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày, sau đó mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tehran cũng yêu cầu chấm dứt các hoạt động quân sự tại Trung Đông, trong đó có Lebanon, và khôi phục những điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn trước đây.

Các điều kiện của Iran gồm dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ, nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ và giải phóng những tài sản Iran đang bị đóng băng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran không đóng cửa con đường ngoại giao, nhưng sẽ không từ bỏ các yêu cầu của mình.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho rằng Tehran đưa ra quá nhiều yêu cầu chỉ để trở lại bàn đàm phán. Ông nói đề xuất này là một nỗ lực mà phía Iran biết trước Washington khó chấp nhận.

Eo biển Hormuz hiện là tâm điểm của căng thẳng giữa Washington và Tehran. Trước khi xung đột bùng phát, khoảng 1/5 lượng dầu khí toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường biển chiến lược này.

Iran hiện yêu cầu tàu thuyền phải được cấp phép trước khi đi qua, trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Ngày 27-9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố thu giữ một thiết bị lặn không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz với cáo buộc phương tiện này được sử dụng cho hoạt động do thám.

Dù bày tỏ kỳ vọng đàm phán được nối lại, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng tiếp tục không kích Iran. Khi được hỏi về kịch bản này, ông nói vẫn đang cân nhắc.

Theo The Times of Israel