Tổng thống Trump đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Căn cứ Không quân Mỹ

Chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Joint Base Andrews ở Washington, D.C. lúc 17h39. Tổng thống Trump đã có mặt tại căn cứ và chờ ông Tập trong khoảng 45 phút.

Ông Trump ra tận đường băng đón ông Tập Ngay khi chuyên cơ chở Chủ tịch Tập Cận Bình hạ cánh tại căn cứ Andrews, Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania ra đón. Hai lãnh đạo sau đó đứng cạnh nhau trên đường băng.

Chủ tịch Tập cùng phu nhân Bành Lệ Viên bước xuống cầu thang chuyên cơ và được Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania tươi cười chào đón. Các quân nhân Mỹ đứng thành hai hàng dọc thảm đỏ. Gần đó, hai em nhỏ cầm những bó hoa trên tay.

Thông thường, tổng thống Mỹ sẽ tiếp đón các nhà lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Trump đã tới căn cứ để đón ông Tập ngay khi chuyên cơ của nhà lãnh đạo Trung Quốc hạ cánh vào chiều 23/9 (giờ địa phương).

Sau khi chào hỏi, ông Trump và ông Tập bước trên thảm đỏ, theo sau là phu nhân của hai nhà lãnh đạo Bành Lệ Viên và Melania Trump. Dàn nhạc gần đó cử quốc ca Mỹ. Ảnh: EPA.

Lễ đón tại căn cứ, với thảm đỏ, hai hàng quân nhân Mỹ đứng chào và màn bay chào mừng của không quân, mở đầu cho chuyến thăm kéo dài gần 2 ngày với nhiều hoạt động ngoại giao, theo NYT.

Dàn đại bác của Lục quân Mỹ bắn 21 phát đại bác chào mừng, trong khi các máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận căn cứ trong lễ đón tại Căn cứ Không quân Joint Base Andrews, bang Maryland.

Đội danh dự thực hiện nghi lễ chào mừng trên đường băng Căn cứ Joint Base Andrews, bang Maryland, khi Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ trong chuyến thăm cấp nhà nước. Nghi lễ tại căn cứ quân sự này đánh dấu khởi đầu chuyến công du chính thức của ông Tập.

Ông Trump mỉm cười khi các máy bay bay qua chào mừng. Khi quốc ca kết thúc, ông Trump mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai ông Tập. Trong suốt lễ đón, ông Tập và ông Trump đã nhiều lần trò chuyện kéo dài với ông Tập qua người phiên dịch.

Trang phục của hai cặp lãnh đạo Mỹ - Trung trong lễ đón cũng thu hút sự chú ý. Bà Melania Trump diện bộ suit màu tối, kết hợp với sơ mi trắng, trong khi bà Bành Lệ Viên mặc đầm xanh xám nhạt và quàng khăn nhẹ. Ông Tập Cận Bình chọn vest tối màu cùng cà vạt đỏ đun. Tổng thống Donald Trump cũng mặc vest tối màu, phối cà vạt kẻ xanh xám và mặc áo măng tô, đeo găng tay.

Sau khi tiễn ông Tập ra xe, ông Trump và bà Melania Trump đều lên chiếc xe chuyên dụng của tổng thống có biệt danh "Quái thú" (The Beast). Sau đó, Tổng thống Trump lên trực thăng Marine One để bay trở lại Nhà Trắng.

Đoàn xe chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình di chuyển trên đường băng Căn cứ Không quân Joint Base Andrews. NYT cho biết ông Trump đã vẫy tay chào tạm biệt sau khi vợ chồng ông Tập bước lên chiếc xe Hồng Kỳ và rời khỏi căn cứ quân sự.

Minh Anh