Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/11 đặt chân đến Manila, bắt đầu chuyến công du châu Á tập trung vào công nghệ AI và quan hệ Mỹ - Trung Quốc. Chuyên cơ của ông Trump hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ninoy Aquino sau hành trình gần 18 giờ từ Washington, bao gồm điểm dừng tiếp nhiên liệu tại Alaska.

Đón Tổng thống Mỹ tại sân bay có Đại sứ Mỹ tại Philippines Lee Lipton cùng phái đoàn quan chức nước chủ nhà, trong đó có Ferdinand Alexander Marcos III, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Philippines và là con trai Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự lễ đón tiếp tại Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino khi ông đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ, tại thành phố Pasay (Philippines) ngày 17/11.

Ngay sau khi đặt chân đến Philippines, Tổng thống Donald Trump di chuyển tới Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines (PICC) để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ, một trong những sự kiện trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan.

Tổng thống Trump đến Manila, bắt đầu chuyến công du châu Á Chiều tối 17/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila (Philippines), điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á.

Theo Thông tấn xã Philippines (PNA), tại hội nghị, ông Trump cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự kiến tái khẳng định cam kết đối với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Mỹ, đồng thời thúc đẩy hợp tác trên ba trụ cột: chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội. Các bên cũng sẽ trao đổi về việc triển khai Kế hoạch công tác toàn diện ASEAN - Mỹ, cũng như chuẩn bị cho dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa hai bên vào năm 2027.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Thủ tướng Australia Anthony Albanese chụp ảnh lưu niệm khi tham dự cuộc họp Đối thoại An ninh Tứ giác (Quad) tại khách sạn Solaire ở Paranaque, Metro Manila (Philippines) ngày 17/11. Trước tham gia Hội nghị đặc biệt Mỹ - ASEAN trong ngày 17/11, ông Trump đã dự cuộc họp của nhóm Quad - cơ chế hợp tác giữa Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.

Đây là lần đầu tiên ông Trump tham dự hội nghị cấp cao Quad trên cương vị Tổng thống trong nhiệm kỳ hiện tại, sau cuộc gặp gần nhất của nhóm cách đây hai năm. Người tiền nhiệm Joe Biden từng xem Quad là một trong những sáng kiến đối ngoại trọng tâm của chính quyền Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu trước báo chí tại khách sạn Solaire ở Paranaque, Metro Manila, Philippines, hôm 17/11.

Nhạc YMCA vang lên trong lễ đón ông Trump tại Philippines Tổng thống Donald Trump đã được đón tiếp trọng thể bằng thảm đỏ tại Manila, với một ban nhạc tấu bài "YMCA" trong khi các nhóm người trong trang phục truyền thống nhảy múa.

Phương Linh