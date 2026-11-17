Chuyên cơ Không Lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống khu vực sân đỗ Balagbag thuộc Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino ở thành phố Pasay, Philippines, lúc 17h33 giờ địa phương ngày 17/11.

Đón nhà lãnh đạo Mỹ tại sân bay có Chánh Văn phòng Tổng thống Philippines Ralph Recto, Đại sứ Mỹ tại Philippines Lee Lipton và Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez cùng các quan chức khác.

Tổng thống Donald Trump bước xuống chuyên cơ Không Lực Một. Video: X/@RapidResponse47 (tài khoản đăng thông tin của Nhà Trắng trên mạng xã hội X)

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới Philippines sau 9 năm. Philippines cũng là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài ba ngày của nhà lãnh đạo Mỹ.

Ngay sau khi đến Philippines, Tổng thống Trump di chuyển tới Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines (PICC) để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Mỹ, một trong những sự kiện thuộc khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan.

Theo Thông tấn xã Philippines (PNA), tại hội nghị, Tổng thống Donald Trump và các nhà lãnh đạo ASEAN dự kiến tái khẳng định quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN – Mỹ, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong ba lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội.

Các nhà lãnh đạo cũng dự kiến thảo luận về Kế hoạch công tác toàn diện ASEAN – Mỹ và công tác chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối thoại giữa hai bên vào năm 2027.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino. Ảnh: PNA

Đến sáng 18/11, Tổng thống Donald Trump sẽ được đón tiếp theo nghi thức chính thức tại Phủ Tổng thống Philippines, sau đó tiến hành hội đàm song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Sau khi kết thúc các hoạt động tại Philippines, Tổng thống Trump sẽ lên đường tới Thâm Quyến (Trung Quốc) để tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) từ ngày 18 đến 19/11, nơi ông dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Donald Trump từng đến Manila vào tháng 11/2017 để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 31 và các hội nghị liên quan.

Khi đó, Tổng thống Trump và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai nước, đồng thời thảo luận các biện pháp thúc đẩy thương mại tự do, công bằng và cân bằng nhằm mở rộng cơ hội kinh tế.

Theo Manila Times, chuyến trở lại Manila lần này của Tổng thống Trump được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm nổi bật quan hệ hợp tác kinh tế và quốc phòng giữa hai nước.

Trong chuyến thăm Mỹ vào năm 2025, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã thảo luận với người đồng cấp Donald Trump về các vấn đề kinh tế và thương mại. Năm 2025, Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ ba, thị trường xuất khẩu lớn nhất và nguồn cung hàng hóa nhập khẩu lớn thứ năm của Philippines.