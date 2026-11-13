Tổng thống Trump đề xuất Tim Cook làm CEO Nvidia thay Jensen Huang, các bên chưa phản hồi

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất Tim Cook, Chủ tịch điều hành Apple, đảm nhận vị trí CEO Nvidia thay Jensen Huang. Tính đến thời điểm hiện tại, cả Tim Cook lẫn Nvidia đều chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất này.

Việc Jensen Huang đột ngột rời ghế lãnh đạo đã tạo làn sóng chú ý lớn trên thị trường công nghệ, đồng thời kéo theo nhiều dự đoán về người kế nhiệm vị trí Tổng giám đốc điều hành.

Vì sao ông Trump nhắc đến Tim Cook?

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump chia sẻ góc nhìn rằng Tim Cook là ứng viên phù hợp để làm CEO Nvidia. Nhận định này được đưa ra khi nhà sản xuất chip đồ họa đang trống ghế lãnh đạo cấp cao.

Tổng thống Trump kêu gọi Tim Cook trở thành CEO tiếp theo của NVIDIA

Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tim Cook muốn nhận vai trò này. Ông đã chính thức rời ghế CEO Apple từ ngày 1/9 theo lộ trình chuyển giao nhân sự được lên kế hoạch từ trước và hiện giữ chức Chủ tịch điều hành tập đoàn.

Cú rời ghế bất ngờ của Jensen Huang và cách Nvidia ứng phó

Nvidia công bố quyết định từ chức của ông Jensen Huang có hiệu lực ngay lập tức, sau các báo cáo về đời tư cá nhân. Theo nguồn tin, sự việc liên quan đến một mối quan hệ ngoài luồng mà chính phủ Mỹ nghi vấn có liên đới tới một tình báo làm việc cho chính phủ Trung Quốc.

Để duy trì hoạt động ổn định, Nvidia đã bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Colette Kress làm CEO tạm thời. Song song đó, Hội đồng quản trị khởi động quy trình tìm nhà lãnh đạo mới và sẵn sàng xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn nhân sự từ bên ngoài.

Những cái tên đang được nhắc đến cho ghế CEO

Ngoài ý kiến của ông Trump, các báo cáo từ giới truyền thông cho biết Hội đồng quản trị Nvidia đang mở rộng phạm vi tìm kiếm. Trong đó, ông Johny Srouji, người phụ trách mảng chip của Apple, được ghi nhận là một trong những cái tên đang được xem xét.

Dù vậy, khả năng ông Srouji chuyển sang lãnh đạo tập đoàn chip này vẫn chưa rõ ràng. Hồi tháng 4, ông vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Phần cứng tại Apple, đúng thời điểm tập đoàn công bố ông John Ternus trở thành CEO kế nhiệm.

CEO tạm quyền mới của Nvidia

Tóm tắt nhanh các nhân vật liên quan

Điều cần theo dõi tiếp theo

Sự thay đổi nhân sự đột ngột tại Nvidia đang tạo ra những chuyển dịch đáng chú ý trong ngành bán dẫn. Lộ trình bổ nhiệm CEO chính thức, cũng như quyết định cuối cùng về việc Tim Cook có làm CEO Nvidia hay không, vẫn chờ tuyên bố từ Hội đồng quản trị.

Thông tin về việc Tim Cook hay Johny Srouji sang lãnh đạo Nvidia hiện mới dừng ở mức nhận định và tin đồn. Người đọc nên chờ phản hồi chính thức từ các bên liên quan. Thông tin trong bài được tổng hợp từ MacRumors và 9to5Mac.