Tổng thống Trump đề xuất Tim Cook làm CEO NVIDIA thay Jensen Huang, các bên chưa phản hồi

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất Tim Cook, Chủ tịch điều hành Apple, đảm nhận vị trí CEO NVIDIA sau khi Jensen Huang rời ghế lãnh đạo. Tính đến thời điểm hiện tại, CEO Apple và hãng vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Theo MacRumors và 9to5Mac, đề xuất này mới dừng ở mức nhận định cá nhân, chưa phải quyết định của Hội đồng quản trị NVIDIA.

Việc Jensen Huang đột ngột rời vị trí đã thu hút sự chú ý lớn trên thị trường công nghệ và kéo theo nhiều dự đoán về người kế nhiệm.

Vì sao ông Trump nhắc tên Tim Cook cho ghế CEO NVIDIA?

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chia sẻ góc nhìn rằng Tim Cook là ứng viên phù hợp để lãnh đạo NVIDIA. Nhận định được đưa ra khi tập đoàn chip đồ họa này đang trống ghế lãnh đạo cấp cao.

Tổng thống Trump kêu gọi Tim Cook trở thành CEO tiếp theo của NVIDIA

Tuy nhiên, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Tim Cook muốn nhận vai trò này. Ông đã chính thức rời ghế CEO Apple từ ngày 1/9 theo lộ trình chuyển giao nhân sự được lên kế hoạch từ trước, và hiện giữ chức Chủ tịch điều hành của tập đoàn.

Điều gì khiến Jensen Huang rời NVIDIA đột ngột?

Quyết định từ chức của ông Jensen Huang có hiệu lực ngay lập tức. NVIDIA công bố quyết định này sau các báo cáo về đời tư cá nhân của ông. Theo nguồn tin, sự việc liên quan đến một mối quan hệ ngoài luồng mà chính phủ Mỹ nghi vấn có liên đới tới một tình báo làm việc cho chính phủ Trung Quốc.

Để duy trì hoạt động ổn định, NVIDIA đã bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Colette Kress làm CEO tạm thời. Đồng thời, Hội đồng quản trị khởi động quy trình tìm nhà lãnh đạo mới và sẵn sàng xem xét cả ứng viên nội bộ lẫn nhân sự từ bên ngoài.

Danh sách ứng viên: ngoài Tim Cook còn có ai?

Bên cạnh ý kiến của ông Trump, giới truyền thông cho biết Hội đồng quản trị NVIDIA đang mở rộng phạm vi tìm kiếm. Trong đó, ông Johny Srouji, người phụ trách mảng chip của Apple, được ghi nhận là một trong những cái tên đang được xem xét.

Dù vậy, khả năng ông Srouji chuyển sang lãnh đạo NVIDIA vẫn chưa rõ ràng. Hồi tháng 4, ông vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Phần cứng tại Apple, cùng thời điểm tập đoàn này công bố ông John Ternus sẽ là CEO kế nhiệm.

CEO tạm quyền mới của Nvidia

Tổng hợp các nhân vật trong diễn biến nhân sự

Những điều cần chờ xác nhận từ Hội đồng quản trị

Sự thay đổi nhân sự đột ngột tại NVIDIA đang tạo ra những chuyển dịch đáng chú ý trong ngành bán dẫn. Lộ trình bổ nhiệm CEO chính thức và quyết định cuối cùng về người thay thế vẫn chờ tuyên bố từ Hội đồng quản trị.

Hiện thông tin về việc Tim Cook hay Johny Srouji chuyển sang lãnh đạo NVIDIA chỉ dừng ở mức nhận định và tin đồn. Độc giả nên chờ phản hồi chính thức từ các bên liên quan.