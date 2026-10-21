Tổng thống Trump đề xuất chia cổ tức dự án trung tâm dữ liệu cho cộng đồng địa phương

Quang cảnh bên ngoài một trung tâm dữ liệu. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons

Truyền thông Pháp dẫn bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social cho biết: “Tôi đã theo dõi sát sao quá trình này; những trung tâm dữ liệu vốn bị phản đối gay gắt tại một số khu vực đã trở nên được hoan nghênh nhiệt liệt sau khi đạt được một thỏa thuận tài chính”.

Các trung tâm dữ liệu đang trở thành tâm điểm tranh cãi chính trị tại nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ. Nguyên nhân là các cơ sở này tiêu thụ lượng lớn nước và điện năng, khiến người dân thuộc nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau cùng lên tiếng phản đối.

Chính quyền Tổng thống Trump ưu tiên đẩy nhanh phát triển AI nhằm cạnh tranh với Trung Quốc, song cũng nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của cử tri đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Trong bài đăng, ông Trump cho biết đã yêu cầu các trung tâm dữ liệu mới có quy mô lớn, thậm chí rất lớn, phải tự sản xuất điện, đồng thời cung cấp hoặc bán lượng điện dư thừa cho cộng đồng địa phương hoặc lưới điện quốc gia.

Trước đó, hồi tháng 2, ông Trump từng tuyên bố các tập đoàn công nghệ lớn cần tự xây dựng nhà máy điện phục vụ trung tâm dữ liệu của mình nhằm bảo vệ người tiêu dùng trước nguy cơ hóa đơn tiền điện tăng cao.

Trong bối cảnh ngành AI phát triển nhanh chóng và đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ của công chúng, một số doanh nghiệp và tỷ phú công nghệ cũng công bố kế hoạch chia sẻ lợi ích từ lĩnh vực này.

Cuối tuần qua, Anthropic, công ty phát triển các mô hình AI Claude, thông báo sẽ dành 5% cổ phần cho một quỹ mới phục vụ lợi ích công cộng. Trong khi đó, ngày 19/10, tỷ phú Elon Musk tuyên bố trên mạng xã hội X rằng ông dự định tặng cổ phiếu SpaceX cho trẻ em tại Mỹ.

Ông Musk viết: “Năm tới, tôi sẽ tặng một cổ phiếu SpaceX của tôi cho mỗi trẻ em tại Mỹ”, đồng thời cho biết đây sẽ là đợt đầu tiên trong nhiều đợt tặng cổ phiếu dự kiến thực hiện.

Theo số liệu dân số được dẫn trong thông tin công bố, Mỹ có khoảng 72–73 triệu trẻ em dưới 18 tuổi. Với mức giá 146,03 USD/cổ phiếu SpaceX được nêu trong phiên giao dịch ngày 16/10, tổng giá trị số cổ phiếu dự kiến phân phối có thể lên tới khoảng 10,5 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị thực tế sẽ phụ thuộc vào giá cổ phiếu tại thời điểm chuyển giao dự kiến trong năm 2027.

Những động thái trên cho thấy nỗ lực chia sẻ lợi ích từ sự phát triển của AI và hạ tầng phục vụ công nghệ này, trong bối cảnh các doanh nghiệp phải giải quyết những quan ngại của cộng đồng về tác động đối với nguồn nước, nguồn điện và chi phí sinh hoạt.