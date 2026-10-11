Tổng thống Trump để ngỏ phương án quân sự sau vụ tấn công tại sân bay King Khalid

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đang cân nhắc khả năng tham gia các cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen. (Nguồn: Fortunes)

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Mỹ tham gia chiến dịch, Tổng thống Trump cho hay, Washington chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng sẽ xem xét nhanh chóng, sau khi nắm được thông tin về vụ tấn công mới nhất.

Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Saudi Arabia, sân bay King Khalid đã tạm dừng hoạt động trong ngày 10/10 sau vụ tấn công khiến một số người bị thương.

Nhà chức trách cho biết đang xác minh số người bị thương trong vụ tấn công.

Sau đó, sân bay đã khôi phục hoạt động và lưu thông hàng không trở lại bình thường.

Trước đó, giới chức Saudi Arabia thông báo, 3 công dân nước này đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong hai vụ tấn công hôm 8/10 nhằm vào các cơ sở tại sân bay King Khalid và một máy bay của hãng hàng không Saudi Arabian Airlines.

Trước tình hình an ninh diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Saudi Arabia đã khuyến cáo công dân tránh đến sân bay, đồng thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn và gián đoạn đi lại.

Đồng thời, lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào sân bay King Khalid cùng các sân bay khác của Saudi Arabia trong những ngày gần đây.

(theo Anadolu)