Tổng thống Trump đề cập khả năng gặp lại Tổng thống Putin

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) lần thứ 81 tại New York ngày 22/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine và cho biết hai nhà lãnh đạo có thể sẽ tiến hành thêm một cuộc gặp thượng đỉnh để thảo luận giải pháp.

Tổng thống Nga-Mỹ gặp thượng đỉnh ở Alaska năm 2025. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã có một cuộc gặp ở Alaska rồi. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thêm một cuộc gặp nữa”, ông Trump nói. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho biết ông cảm thấy “rất ổn” về những nỗ lực ngoại giao gần đây và tin tưởng Washington có thể góp phần thúc đẩy một thỏa thuận về Ukraine.

Đáng chú ý, ông Trump cho biết Washington đang thảo luận với Moskva về các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình. Theo Tổng thống Mỹ, thỏa thuận này có thể mang lại lợi ích cho cả Nga và Ukraine.

Trước đó, phát biểu tại phiên cấp cao Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Trump kêu gọi Nga chấm dứt xung đột và cho biết Washington có thể sử dụng các quyền hạn mới được Quốc hội Mỹ trao để áp đặt mức thuế lên tới 100% đối với các nước mua năng lượng của Nga.

Nga chưa đưa ra bình luận về phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/9 cho biết việc các biện pháp hạn chế, trừng phạt nhắm vào Nga của Mỹ không có lợi cho quan hệ song phương cũng như tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Peskov đồng thời xác nhận các cuộc đàm phán chưa đạt được tiến triển, song cho biết Moskva vẫn hy vọng các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine có thể được nối lại.

Trong những tuần gần đây, Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Đầu tháng 9/2026, hai đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Moskva và Kiev, tiến hành các cuộc tiếp xúc với giới chức Nga và Ukraine nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Một trong những trở ngại lớn đối với tiến trình này vẫn là vấn đề lãnh thổ tại Donbass và quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Nga nhiều lần khẳng định chỉ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình nếu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Donbass, còn Kiev chưa sẵn sàng thỏa hiệp về lãnh thổ.

Theo nguồn tin của Axios, ông Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến gặp các thành viên đoàn đàm phán Ukraine cùng các cố vấn an ninh quốc gia của Pháp, Đức và Anh tại New York để thảo luận những đề xuất của Kiev về giảm căng thẳng với Nga.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến thảo luận các vấn đề hợp tác giữa Moskva và Washington trong khuôn khổ LHQ.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, với tư cách thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Moskva và Washington có “tiềm năng rất lớn” để phát triển hợp tác, song phần lớn tiềm năng này chưa được khai thác. Bộ Ngoại giao Nga đồng thời đánh giá chính sách của Washington tại LHQ đã có những thay đổi kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, theo hướng thực dụng hơn.